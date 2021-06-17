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Пропавшего в Новосибирске 15-летнего мальчика нашли мертвым

Подростка искали сутки — сегодня его тело нашли в озере

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Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину смерти мальчика

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину смерти мальчика

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Тело 15-летнего подростка нашли в Ленинском районе Новосибирска сегодня утром, 17 июня. Мальчик пропал накануне.

— 16 июня в отдел полиции № 7 «Ленинский» поступило заявление об исчезновении подростка, которое было передано для рассмотрения в следственные органы, — рассказали в Следственном комитете. — Сегодня тело разыскиваемого без признаков насильственной смерти обнаружено в озере, расположенном у жилмассива «Радуга Сибири».

Сейчас проводится доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

В начале мая в Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 16-летней девушки — она утонула в колодце.

Каждый летний сезон в озерах и водоемах Новосибирской области тонут десятки человек, в том числе дети и подростки. Почему люди тонут молча и что такое «поцелуй смерти»: спасаем утопающего из воды за 6 секунд.

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