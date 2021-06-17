Пропавшего в Новосибирске 15-летнего мальчика нашли мертвым

Тело 15-летнего подростка нашли в Ленинском районе Новосибирска сегодня утром,
— 16 июня в отдел полиции № 7 «Ленинский» поступило заявление об исчезновении подростка, которое было передано для рассмотрения в следственные органы, — рассказали в Следственном комитете. — Сегодня тело разыскиваемого без признаков насильственной смерти обнаружено в озере, расположенном у жилмассива «Радуга Сибири».
Сейчас проводится доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.
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