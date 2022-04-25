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Тело утонувшей 12-летней девочки нашли в новосибирской реке

Поиски шли почти неделю

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В реке, где погибла девочка, сильное течение

В реке, где погибла девочка, сильное течение

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В реке Изыл в Новосибирской области обнаружили тело 12-летней девочки. Она утонула в селе Вассино Тогучинского района 16 апреля.

Ранее стало известно, что девочка подскользнулась на бетонной плите, которую использовали в качестве перехода через реку. Поисками погибшей занимались сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы, полиции, следователи и криминалисты.

— 22 апреля в вечернее время тело разыскиваемой без признаков насильственной смерти было обнаружено в реке Изылы на расстоянии 200 метров от села Вассино, — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по НСО.

Следователи осмотрели место, где обнаружили тело. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Глава Вассинского сельсовета Сергей Федорчук рассказал НГС, что перед трагедией погибшая девочка пошла с подругами рвать вербу. Девочка пошла на другой берег по переправе, которая скрыта под водой. Он предположил, что школьницу сбило сильным течением.

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