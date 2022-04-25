Тело утонувшей 12-летней девочки нашли в новосибирской реке
Поиски шли почти неделю
В реке Изыл в Новосибирской области обнаружили тело
Ранее стало известно, что девочка подскользнулась на бетонной плите, которую использовали в качестве перехода через реку. Поисками погибшей занимались сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы, полиции, следователи и криминалисты.
— 22 апреля в вечернее время тело разыскиваемой без признаков насильственной смерти было обнаружено в реке Изылы на расстоянии 200 метров от села Вассино, — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по НСО.
Следователи осмотрели место, где обнаружили тело. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Глава Вассинского сельсовета Сергей Федорчук рассказал НГС, что перед трагедией погибшая девочка пошла с подругами рвать вербу. Девочка пошла на другой берег по переправе, которая скрыта под водой. Он предположил, что школьницу сбило сильным течением.