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Скорая помощь врезалась в «Мазду» на перекрестке: чем закончилось ДТП

Пассажира скорой помощи госпитализировали

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Авария произошла сегодня ночью

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Сегодня, 23 августа, в Калининском районе Новосибирска автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной, сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ACT-54 Black». В результате ДТП женщине из скорой потребовалась медпомощь.

Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич сообщил НГС, что машина не относится к муниципальной организации.

Как рассказали в ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 01:30 на перекрестке в Калининском районе. За рулем скорой помощи марки Ford Transit находился мужчина 43 лет. После столкновения с автомобилем Mazda скорая помощь врезалась в забор около дороги, 29-летний водитель на Mazda — в светофор.

В результате ДТП 31-летнюю пассажирку скорой помощи доставили в больницу.

— В медицинское учреждение была доставлена женщина, находившаяся в автомобиле Ford Transit, 1991 года рождения. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП. Состояние опьянения у водителей не установлено, — отметили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

Сегодня в 3 часа 40 минут произошло смертельное ДТП с участием мопеда: 20-летний водитель и 17-летняя пассажирка погибли. Авария случилась на пересечении улиц Кирова и Автогенной в Октябрьском районе.

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