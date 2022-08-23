Скорая помощь врезалась в «Мазду» на перекрестке: чем закончилось ДТП

Сегодня, 23 августа, в Калининском районе Новосибирска автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной, сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ACT-54 Black». В результате ДТП женщине из скорой потребовалась медпомощь.

Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич сообщил НГС, что машина не относится к муниципальной организации.