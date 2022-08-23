Скорая помощь врезалась в «Мазду» на перекрестке: чем закончилось ДТП
Пассажира скорой помощи госпитализировали
Сегодня, 23 августа, в Калининском районе Новосибирска автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной, сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ACT-54 Black». В результате ДТП женщине из скорой потребовалась медпомощь.
Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич сообщил НГС, что машина не относится к муниципальной организации.
Как рассказали в ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 01:30 на перекрестке в Калининском районе. За рулем скорой помощи марки Ford Transit находился мужчина 43 лет. После столкновения с автомобилем Mazda скорая помощь врезалась в забор около дороги,
В результате ДТП
— В медицинское учреждение была доставлена женщина, находившаяся в автомобиле Ford Transit, 1991 года рождения. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства ДТП. Состояние опьянения у водителей не установлено, — отметили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.
Сегодня в 3 часа 40 минут произошло смертельное ДТП с участием мопеда: