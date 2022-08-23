СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 59.74
eur 59.53
Тема дняИз-за модного кафе в элитном ЖК пахнет «беляшами»
Все новости
Все новости

20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в ДТП с мопедом в Октябрьском районе

Авария случилась на пересечении улиц Кирова и Автогенной в Октябрьском районе

5 327

ДТП произошло рано утром 23 августа

Поделиться

В Новосибирске во вторник, 23 августа, в 3 часа 40 минут произошло смертельное ДТП с участием мопеда. Авария случилась на пересечении улиц Кирова и Автогенной в Октябрьском районе.

— По предварительной информации, напротив дома 228 на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение Toyota Vitz под управлением 25-летней женщины и мопеда. В результате ДТП водитель и пассажир мопеда, 20-летний мужчина и 18-летняя девушка, получили травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Часть дороги перекрыли из-за последствий ДТП

Часть дороги перекрыли из-за последствий ДТП

Поделиться

На месте ДТП работает следственная оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Как уточнили в пресс-службе, кто был за рулем мопеда, выясняется.

На трассе Челябинск — Новосибирск утром 20 августа погиб 47-летний водитель Lifan, двое пассажиров были доставлены в больницу. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

По теме

ДТПМопедМотоциклист
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2