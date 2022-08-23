20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в ДТП с мопедом в Октябрьском районе

В Новосибирске во вторник, 23 августа, в 3 часа 40 минут произошло смертельное ДТП с участием мопеда. Авария случилась на пересечении улиц Кирова и Автогенной в Октябрьском районе.

— По предварительной информации, напротив дома 228 на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение Toyota Vitz под управлением 25-летней женщины и мопеда. В результате ДТП водитель и пассажир мопеда, 20-летний мужчина и 18-летняя девушка, получили травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.