20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в ДТП с мопедом в Октябрьском районе
Авария случилась на пересечении улиц Кирова и Автогенной в Октябрьском районе
В Новосибирске во вторник, 23 августа, в 3 часа 40 минут произошло смертельное ДТП с участием мопеда. Авария случилась на пересечении улиц Кирова и Автогенной в Октябрьском районе.
— По предварительной информации, напротив дома 228 на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение Toyota Vitz под управлением
На месте ДТП работает следственная оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Как уточнили в пресс-службе, кто был за рулем мопеда, выясняется.
На трассе Челябинск — Новосибирск утром