Не справился с управлением и врезался в дерево: на трассе Челябинск — Новосибирск погиб водитель Lifan
Двое пассажиров доставлены в больницу
В Омской области утром 20 августа погиб 47-летний водитель Lifan, двое пассажиров были доставлены в больницу. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
— Сегодня в 10:20 в дежурную часть ОМВД России по Азовскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что мужчина, управляя автомобилем Lifan, следуя по автодороге Челябинск — Новосибирск, в районе 79-го километра не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.
Водитель скончался на месте. Два пассажира, чьи личности устанавливаются, доставлены в больницу. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Сегодня ночью, 20 августа, в Ногайском районе Дагестана на 30-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Минеральные Воды произошло смертельное ДТП. На трассе погибли 7 человек, которые ехали на свадьбу.