В Дагестане на трассе погибли 7 человек — они ехали на свадьбу
В пассажирской «Газели» были и дети, один ребенок погиб
Сегодня ночью, 20 августа, в Ногайском районе Дагестана на
— В результате ДТП 7 человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия. Еще 5 человек с различными травмами доставлены в больницу, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Республике Дагестан.
Также, по предварительной информации, все пассажиры «Газели» были родственниками и ехали на свадьбу в Ставрополь. Следователи устанавливают обстоятельства аварии, личности погибших и пострадавших, а также точное количество участников аварии.