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В Дагестане на трассе погибли 7 человек — они ехали на свадьбу

В пассажирской «Газели» были и дети, один ребенок погиб

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60-летний водитель «Газели» уснул за рулем

60-летний водитель «Газели» уснул за рулем

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Сегодня ночью, 20 августа, в Ногайском районе Дагестана на 30-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Мин. Воды произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 60-летний житель Дагестанских Огней, управлявший пассажирской «Газелью», уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

«Газель» столкнулась с фурой на встречке

«Газель» столкнулась с фурой на встречке

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— В результате ДТП 7 человек, в том числе ребенок, погибли на месте происшествия. Еще 5 человек с различными травмами доставлены в больницу, — сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Республике Дагестан.

В аварии погибли 7 человек, еще 5 пострадали

В аварии погибли 7 человек, еще 5 пострадали

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Также, по предварительной информации, все пассажиры «Газели» были родственниками и ехали на свадьбу в Ставрополь. Следователи устанавливают обстоятельства аварии, личности погибших и пострадавших, а также точное количество участников аварии.

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