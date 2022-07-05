Около 200 человек эвакуируют из шахты в Кузбассе

Крупнейший акционер EVRAZ — Роман Абрамович (контролирует 28,64%), Александр Абрамов контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов — 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев — 3,01%.

В апреле один человек погиб и один пострадал в результате ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе Кемеровской области.

