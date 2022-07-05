Около 200 человек эвакуируют из шахты в Кузбассе
Один пострадал, с двумя нет связи
Обрушение произошло на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске Кемеровской области. Два человека перестали выходить на связь, остальных рабочих эвакуируют, сообщил NGS42.RU знакомый с ситуацией источник.
— В 11:47 из-за сейсмособытия произошло обрушение, на шахте 189 человек выводят, 1 пострадал, с двумя нет связи, — сообщил источник.
Акционерное общество «Распадская-Коксовая» работает в Междуреченске с 2003 года и входит в структуру ООО «Распадская угольная компания», которая в свою очередь входит в структуру группы EVRAZ — крупной металлургической и горнодобывающей компании. По данным «Контур.Фокуса», выручка АО на конец 2021 года составила 17,7 млрд рублей, чистая прибыль — 7,2 млрд.
Крупнейший акционер EVRAZ — Роман Абрамович (контролирует 28,64%), Александр Абрамов контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов — 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев — 3,01%.
В апреле один человек погиб и один пострадал в результате ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе Кемеровской области.