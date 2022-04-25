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СрочноЧеловек погиб во время ЧП на шахте в Кузбассе
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Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Эвакуация работников еще продолжается

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На месте сейчас работают спасатели

На месте сейчас работают спасатели

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Один человек погиб и один пострадал в результате ЧП на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе, сообщил NGS42 источник.

В пресс-службе регионального СУ СКР NGS42 сообщили, что пока выясняют информацию о произошедшем.

Днем 25 апреля на шахте произошел прорыв водоотвода, на тот момент в «Ерунаковской-8» находились более 200 горняков. Сейчас их выводят на поверхность.

На месте работают два отделения ВГСЧ (22 человека) и 5 единиц техники.

Шахта «Ерунаковская-8» начала работу в феврале 2013 года. Она находится под управлением Распадской угольной компании.

— Пока комментарий готовится, пока информации такой (о погибшем. — Прим. ред.) нет, — сообщили NGS42 в пресс-службе компании.

На выходных трое горняков погибли при взрыве на руднике в Оренбургской области. Еще 88 человек смогли выйти на поверхность.

шахтаЧП на шахте«Ерунаковская-8»
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