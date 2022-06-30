35-летняя женщина покончила с собой на Чкаловском заводе в Новосибирске
Следователи начали проверку
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Сегодня, 30 июня, на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова нашли мертвой одну из сотрудниц. Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, женщина совершила суицид.
В региональном Следственном комитете уточнили, что погибшей было 35 лет.
— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в СК.
На заводе не ответили на звонки, НГС отправил запрос на почту.
Осенью 2021 года Дзержинский районный суд вынес приговор рабочему завода Чкалова —