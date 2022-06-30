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35-летняя женщина покончила с собой на Чкаловском заводе в Новосибирске

Следователи начали проверку

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Инцидент произошел сегодня

Инцидент произошел сегодня

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Сегодня, 30 июня, на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова нашли мертвой одну из сотрудниц. Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, женщина совершила суицид.

В региональном Следственном комитете уточнили, что погибшей было 35 лет.

— Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в СК.

На заводе не ответили на звонки, НГС отправил запрос на почту.

Осенью 2021 года Дзержинский районный суд вынес приговор рабочему завода Чкалова — 37-летнему Владимиру Кожекину. В октябре 2019 года он застрелил замначальника цеха на остановке.

СКзавод
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