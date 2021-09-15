Суд вынес приговор по делу об убийстве сотрудника завода Чкалова

Трагедия произошла два года назад. Владимир Кожекин и 46-летний замначальника цеха шли вместе на остановку «Сад Дзержинского» после смены в районе 19:00. У остановки произошел конфликт на почве работы — якобы заместитель начальника лишил рабочего премии или заставил работать сверхурочно. Но, как рассказала тогда жена погибшего, Кожекин ушел с завода еще в обеденный перерыв, сославшись на плохое самочувствие, а через несколько часов вернулся к проходной.



— С четырех часов он ждал моего мужа возле проходной. Женя (погибший замначальника цеха. — Прим. ред.) вышел в 18:34. Он задержался на работе, так как было селекторное совещание. В 19:00 на остановке «Сад Дзержинского» всё и случилось. Возможно, эти 24 минуты — по дороге на остановку — они о чем-то говорили. Как говорят свидетели, стоявшие в тот момент на остановке, после окончания разговора Женя повернул голову в сторону транспорта, а тот ему прямо в затылок стрельнул, — рассказала подробности случившегося Ирина.



Евгения доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. У погибшего заместителя начальника цеха Евгения Бофта остались жена и двое детей. Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, который входит в холдинг «Сухой», выплатил семье погибшего 50 тысяч рублей.

