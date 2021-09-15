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Суд вынес приговор по делу об убийстве сотрудника завода Чкалова

Два года назад на остановке недалеко от предприятия рабочий застрелил замначальника цеха

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Осужденный отправится в колонию строгого режима

Осужденный отправится в колонию строгого режима

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Сегодня днем, 15 сентября, в Новосибирске Дзержинский районный суд вынес приговор рабочему завода Чкалова — 37-летний Владимир Кожекин в октябре 2019 года застрелил замначальника цеха на остановке.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

— Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Трагедия произошла два года назад. Владимир Кожекин и 46-летний замначальника цеха шли вместе на остановку «Сад Дзержинского» после смены в районе 19:00. У остановки произошел конфликт на почве работы — якобы заместитель начальника лишил рабочего премии или заставил работать сверхурочно. Но, как рассказала тогда жена погибшего, Кожекин ушел с завода еще в обеденный перерыв, сославшись на плохое самочувствие, а через несколько часов вернулся к проходной.

— С четырех часов он ждал моего мужа возле проходной. Женя (погибший замначальника цеха. — Прим. ред.) вышел в 18:34. Он задержался на работе, так как было селекторное совещание. В 19:00 на остановке «Сад Дзержинского» всё и случилось. Возможно, эти 24 минуты — по дороге на остановку — они о чем-то говорили. Как говорят свидетели, стоявшие в тот момент на остановке, после окончания разговора Женя повернул голову в сторону транспорта, а тот ему прямо в затылок стрельнул, — рассказала подробности случившегося Ирина.

Евгения доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. У погибшего заместителя начальника цеха Евгения Бофта остались жена и двое детей. Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, который входит в холдинг «Сухой», выплатил семье погибшего 50 тысяч рублей.

После трагедии было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В начале сентября прокуратура Дзержинского района потребовала наказания в виде лишения свободы на 14 лет и 6 месяцев для рабочего завода Чкалова.

Ночью 5 сентября на улице Демакова в Нижней зоне Академгородка Новосибирска тяжело избили молодого мужчину — он оказался в реанимации. На следующий день полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении.

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завод Чкаловаубийство
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