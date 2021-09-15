Суд вынес приговор по делу об убийстве сотрудника завода Чкалова

Сегодня днем,
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
— Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на
Приговор в законную силу не вступил.
Трагедия произошла два года назад. Владимир Кожекин и
— С четырех часов он ждал моего мужа возле проходной. Женя (погибший замначальника цеха. — Прим. ред.) вышел в 18:34. Он задержался на работе, так как было селекторное совещание. В 19:00 на остановке «Сад Дзержинского» всё и случилось. Возможно, эти
Евгения доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. У погибшего заместителя начальника цеха Евгения Бофта остались жена и двое детей. Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, который входит в холдинг «Сухой», выплатил семье погибшего 50 тысяч рублей.
После трагедии было возбуждено уголовное дело по
В начале сентября прокуратура Дзержинского района потребовала наказания в виде лишения свободы на 14 лет и 6 месяцев для рабочего завода Чкалова.
Ночью 5 сентября на улице Демакова в Нижней зоне Академгородка Новосибирска тяжело избили молодого мужчину — он оказался в реанимации. На следующий день полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении.