Сибиряк оказался в реанимации после жестокого избиения. Его супруга ищет свидетелей

Сегодня ночью на улице Демакова в Нижней зоне Академгородка Новосибирска тяжело избили молодого мужчину. Сейчас супруга пострадавшего ищет свидетелей происшествия.



— Всё произошло около 00:30 на остановке «Общественный торговый центр». Мы с мужем и двумя друзьями возвращались с дачи, шли до остановки, чтобы оттуда вызвать такси — с дачи это сделать сложно. К моему мужу подошел незнакомец, по виду младше него. Попросил зажигалку — муж ему дал, в ответ попросил сигарету. Тот человек стал говорить какой-то бред про птиц, голубей и бросился на меня. Он был явно не в адеквате. Муж его оттолкнул, тот упал. Затем встал и начал его бить — прижал к земле и нанес несколько ударов по голове. На последнем я услышала жуткий хруст... Стас намного меньше него, — говорит Анастасия.