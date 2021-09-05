Сибиряк оказался в реанимации после жестокого избиения. Его супруга ищет свидетелей

Сегодня ночью на улице Демакова в Нижней зоне Академгородка Новосибирска тяжело избили молодого мужчину. Сейчас супруга пострадавшего ищет свидетелей происшествия.
— Всё произошло около 00:30 на остановке «Общественный торговый центр». Мы с мужем и двумя друзьями возвращались с дачи, шли до остановки, чтобы оттуда вызвать такси — с дачи это сделать сложно. К моему мужу подошел незнакомец, по виду младше него. Попросил зажигалку — муж ему дал, в ответ попросил сигарету. Тот человек стал говорить какой-то бред про птиц, голубей и бросился на меня. Он был явно не в адеквате. Муж его оттолкнул, тот упал. Затем встал и начал его бить — прижал к земле и нанес несколько ударов по голове. На последнем я услышала жуткий хруст... Стас намного меньше него, — говорит Анастасия.
Сейчас Станислав находится в реанимации в тяжелом состоянии, он до сих пор не пришел в себя.
— У него перелом черепа — он треснул изнутри. Также отек мозга. Он либо без сознания, либо в тяжелом бреду.
Завтра утром Станислава ждет обследование, после которого врачи примут решение о лечении. Дома Станислава ждут двое маленьких детей.
— Тот человек утром объявился, пришел в полицию. Его девушка, которая тогда была с ним, сейчас предлагает мне деньги. Но я хочу, чтобы всё было по закону. Мне нужно найти свидетелей. Очевидцев вокруг было много, но я была в таком шоке, что не успела записать их телефоны.
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