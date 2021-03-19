Рэпер из Академгородка два месяца провел в коме после жестокого нападения. Жизнь до и после

Процесс выхода из комы занял примерно три месяца. Артём вспомнил, кто он, но почему-то думал, что ему 14 лет. Наталья говорит, что раз он осознавал себя 14-летним, то и вел себя примерно также. И лишь позже начал окончательно приходить в себя.



Когда Артём уже смог присаживаться, то мама просила его пробовать писать что-то, потому что у него не было голоса. Сначала написанные фрагменты были непонятны. Наталья старалась угадывать, чего хочет сын, — его зрение тогда еще не восстановилось.

Чтобы проверить зрение, Наталье пришлось вместе с сыном долго тренироваться. Он писал буквы на листочке. Так ему назначили лечение и после него, когда ситуация улучшилась, подобрали очки.

— У меня был большой вопрос, что делать с его ногами, потому что в коме их выгнуло как у балеруна. И ноги зафиксировались в таком положении, — рассказывает Наталья.

В итоге она нашла человека, у которого была похожая ситуация, и увидела прогресс. Так мама Артёма поняла, что после комы можно восстановиться. Далеко не все врачи верили в положительный результат, но Наталья надеялась и не останавливалась, слыша их «нет». Ей рассказали про реабилитационный центр «Ортес» в Бердске, а там подсказали, что операцию на ноги могут сделать в НИИТО. Правда, перед операцией нужно было пройти разные обследования.

«Огромный прогресс — самому дойти до туалета»