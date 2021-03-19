Рэпер из Академгородка два месяца провел в коме после жестокого нападения. Жизнь до и после

22-летний новосибирец два месяца провел в коме и заново научился ходить
Еще несколько лет назад жизнь Артёма Гейко бурлила событиями. Он занимался спортом и альпинизмом, первым залез на Бугринский мост в Новосибирске, строил карьеру рэп-музыканта, записывал песни, давал концерты, участвовал во всероссийских фестивалях, а еще успевал зарабатывать на жизнь — открыл ИП и ремонтировал технику. Весной 2019 года на него напали двое мужчин и сильно избили. Артём несколько месяцев провел в коме, а когда очнулся, то оказался в вегетативном состоянии — ни на что не реагировал, не мог говорить, присаживаться и вставать на ноги, не видел. Но постепенно, благодаря своему упорству и настойчивости мамы, а также врачам, он начал восстанавливаться. Сейчас Артём Гейко уже пробует ходить — правда, пока с поддержкой. А недавно молодой человек и вовсе встретил свою любовь. Журналист НГС Мария Тищенко записала его историю, полную борьбы, упрямства и надежд.
Съемочная группа НГС побывала дома у семьи Гейко. Как нас встретил Артём и его мама — смотрите на этом видео (также вы сможете услышать треки, которые записывал парень до трагедии):
«Я был пиратом своего собственного судна»
Перед интервью Артём Гейко написал мне сообщение во «ВКонтакте» (самостоятельно!), заранее рассказал о себе самые интересные факты — он КМС по альпинизму и первым залез на Бугринский мост в Новосибирске, и прислал для ознакомления свои самые популярные песни, которые собирают по 10 миллионов прослушиваний каждый день на разных интернет-площадках.
Позже Артём встретил нас у себя дома и тоже сразу начал показывать свои достижения и то, как он теперь может стоять на ногах и немного ходить с поддержкой — это невероятный контраст с фотографиями, которые были сделаны вскоре после выхода из комы. Кажется, что Артём на тех снимках и Артём, который сейчас проводит нам экскурсию по своей квартире, — это два разных человека.
Во время разговора Артём показывает свои фотографии с девушкой и с гордостью говорит, что нашел ее, находясь «в таком состоянии». Познакомились они в интернете:
— Я написал ей сообщение: «Я попросил Google найти мне самую красивую девушку на свете. И он нашел тебя. Познакомимся?» 27 декабря написал, что она станет моей девушкой, а 1 января — стала. Я называю свою девушку одноэтажкой, а себя — небоскребом, — шутит Артём.
Это его отличительная черта — он часто и много шутит, в том числе про свое здоровье, поэтому даже самые тяжелые этапы выздоровления начинают восприниматься иначе — без жалости, а с какой-то гордостью за то, что человек может быть таким целеустремленным и упорным. Кажется, у Артёма есть шутки на любую тему.
— Я первый во всем: даже инвалид первой группы. А еще я был пиратом своего собственного судна. А это мои одноместные кабриолеты, — смеется парень и показывает на инвалидные коляски, которые стоят в комнате.
«Я думала, что его убили»
Артём Гейко с детства занимался активными видами спорта: ходил в секцию МЧС по оказанию помощи пострадавшим, участвовал в командных соревнованиях, в «Осеннем марафоне» и «Лыжне России». После школы сразу пошел работать — занимался промышленным альпинизмом.
Потом он решил стать музыкантом и придумал себе сценический псевдоним ТемаТемВременем — Артём сам писал музыку и тексты. Он успел дать несколько концертов, съездил на фестиваль в Москву, но потом вернулся в Новосибирск и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, чтобы совмещать карьеру рэпера с зарабатыванием на жизнь (Артём стал ремонтировать технику).
В 20 лет его жизнь чуть не оборвалась. В марте 2019 года Артёма избили двое мужчин, причем так сильно, что шансов выжить было мало — 40 на 60.
Наталье Сентебовой, маме Артёма, до сих пор тяжело даются воспоминания о том дне — когда она возвращалась домой с работы и увидела, что сына увозят на скорой помощи:
— Я думала, что его вообще убили. Кусочек увидела, когда его выносили. Страшно видеть своего ребенка таким, очень страшно. Сначала его ввели в искусственную кому, а потом он перестал дышать. На ИВЛ Артём был около двух месяцев.
Наталья приезжала к нему в реанимацию каждый день, передавала пеленки и воду и надеялась, что ее сын начнёт дышать сам. Ездила по разным святым местам, в том числе в Колыванский монастырь, и верила в лучшее. Артём начал дышать в свой любимый праздник — День Победы — 9 Мая.
— Артём очень любит праздник День Победы, потому что у него прадед воевал. Он очень сильно любил прадеда, выступал всегда на концертах 9 Мая — играл на гитаре. И вот я иду после реанимации домой и думаю: «Как же мы не с тобой опять в этот праздник?!», реву — земли не вижу. И вы представляете, на следующий день прихожу, и мне говорят: «Артём задышал, готовьтесь забирать его домой». А сами на меня смотрят такими глазами… Я не понимала почему. Видимо, думали, что Тёмка таким и останется, наверное, меня жалели, а я не понимала: думала, отойдет. Я не медик: было очень-очень страшно, когда тебе отдают человека с трубочками. На медикаментозном питании он похудел, был один скелетик, — вспоминает Наталья Сентебова.
Артём действительно был весь в трубках — с трахеостомой и питанием через зонд. Он не видел, не говорил, его левая рука была прикована к телу, а стопы и пальцы деформированы.
— Мне пришлось уволиться с работы, потому что с Тёмой нужно было находиться постоянно: начался выход из комы. Это было всё очень бурно, непредсказуемо. К нам ездили скорые, на которых сейчас нет санитаров. Чтобы лежачего человека сейчас отвезти на скорой, нужно бегать, искать людей, если дома нет кого-то, кто помог бы его вынести, — рассказывает Наталья.
Женщина работала в сфере недвижимости, она — инженер-конструктор, но ей пришлось учиться быть для своего сына медицинским сотрудником. Она много читала, наблюдала и сама строила гипотезы: например, Наталья раньше врачей заметила, что Артёма можно переводить на обычное питание, без зонда.
Как Артём возвращался к жизни
Наталья Сентебова не знает, как точно описать странное состояние Артёма, в котором он оказался дома, но называет его бодрствующей комой, потому что ее сын практически не спал и постоянно стонал. Она включала успокоительную музыку, звуки природы — ей казалось, что это поможет. Включала любимые фильмы и мультфильмы, разговаривала с Артёмом. Позже оказалось, что один мультфильм Артём все-таки запомнил — он ему надоел.
— Никто не знал, сколько он пролежит. Я была привязана к нему, а нужно было бегать, оформлять опеку и инвалидность. Пока человек не получит группу, то всё приходится покупать. Очень много денег уходило на это, даже на памперсы. А что делать в ситуации, если их нет?! Когда получили инвалидность, то нам дали коляски, — рассказывает Наталья о сложностях ухода за человеком без оформленной инвалидности.
К ним домой приходили врачи, чтобы определить группу инвалидности, и писали, что пациент находится в вегетативном состоянии — никак не реагирует на внешние раздражители. А примерно к июлю, по словам Натальи Сентебовой, Артём стал реагировать:
— Встать самостоятельно он никак не мог, но изначально и сидеть не мог. Когда Артём начал подавать признаки, что он видит и понимает меня, я стала ему рассказывать, где он находится, что с ним случилось, какой день недели, для того чтобы он успокоился. Рассказывала ему, что я связывалась с врачами, узнавала, что с ним будем делать дальше, чтобы он не пугался. Потому что, когда у него не работали пальцы, руки, не было зрения, я не знала даже, что у него болит, что его беспокоит. Он очень беспокойный был, метался — это было страшно, — вспоминает мама Артёма.
Процесс выхода из комы занял примерно три месяца. Артём вспомнил, кто он, но почему-то думал, что ему 14 лет. Наталья говорит, что раз он осознавал себя 14-летним, то и вел себя примерно также. И лишь позже начал окончательно приходить в себя.
Когда Артём уже смог присаживаться, то мама просила его пробовать писать что-то, потому что у него не было голоса. Сначала написанные фрагменты были непонятны. Наталья старалась угадывать, чего хочет сын, — его зрение тогда еще не восстановилось.
Чтобы проверить зрение, Наталье пришлось вместе с сыном долго тренироваться. Он писал буквы на листочке. Так ему назначили лечение и после него, когда ситуация улучшилась, подобрали очки.
— У меня был большой вопрос, что делать с его ногами, потому что в коме их выгнуло как у балеруна. И ноги зафиксировались в таком положении, — рассказывает Наталья.
В итоге она нашла человека, у которого была похожая ситуация, и увидела прогресс. Так мама Артёма поняла, что после комы можно восстановиться. Далеко не все врачи верили в положительный результат, но Наталья надеялась и не останавливалась, слыша их «нет». Ей рассказали про реабилитационный центр «Ортес» в Бердске, а там подсказали, что операцию на ноги могут сделать в НИИТО. Правда, перед операцией нужно было пройти разные обследования.
«Огромный прогресс — самому дойти до туалета»
Травматолог-ортопед новосибирского НИИТО имени
И, несмотря на проведенное лечение, у них возникают тяжелые деформации стоп, которые на фоне нарушения сознания быстро становятся фиксированными, жесткими, поэтому их невозможно исправить. Поэтому пациенты выходят из комы, возвращаются в сознание, начинают общаться, двигать руками, но не могут встать на ноги из-за этих тяжелых деформаций. Основная причина — это давление одеяла, которое деформирует стопы.
У Артёма к коме привела черепно-мозговая травма. Врач считает, что его грамотно лечили — об этом говорит хотя бы то, что парень выжил. Раньше такие пациенты умирали от осложнений — пневмонии, пролежней.
— У Артёма тоже деформации стали жесткими: руками их невозможно было сдвинуть ни на миллиметр — это уже при осмотре выяснилось, но при этом он в силу молодости, грамотного лечения нашими коллегами достаточно быстро восстанавливался. Начал говорить, пользоваться руками, присаживаться, но не мог встать. Такое положение дел мне и моим коллегам показалось неправильным: мы стали думать, смотреть, что наши учителя делали в таких случаях, и кое-что нашли. Оказалось, что у нашего пациента, если можно так сказать, благоприятный вариант развития событий. Жизнь подтвердила нашу уверенность в этом, — говорит Игорь Пахомов.
Ортопед-травматолог Николай Богораз в начале XX века выпустил труд «О поднимании ползающих». Новосибирские врачи почерпнули из него важную информацию, которая позволила сформировать подход к этой нетривиальной ситуации.
— После коррекции и закрепления в правильном положении обеих стоп пациент уже встал на ноги, хоть и со средствами дополнительной опоры, и сейчас достаточно активно передвигается по дому. Конечно, ему еще трудно выходить на улицу, он пользуется костылями, но это огромный прогресс для пациентов такого рода — самостоятельно дойти до туалета, до стола и немножечко дать возможность близким работать. Мы считаем, что достигли цели, и наша практика была совершенно оправдана, — признается врач.
У Артёма еще остались металлические конструкции внутри костей, а также деформации пальцев. Пока ему предстоит реабилитация и дальнейшее наблюдение у врачей.
— Очень сложно что-то с уверенностью предсказывать в таких ситуациях: это крайне тяжелые пациенты, но очень рассчитываем, что он будет ходить без внешней поддержки, — надеется Игорь Пахомов.
«Самое главное — это не унывать в любой ситуации»
Наталья Сентебова вспоминает, что Артём был очень счастлив, когда впервые после комы встал на ноги. Она до сих пор помнит его возгласы.
В бердском реабилитационном центре он учился находиться в вертикальном положении, а следующая его реабилитация была в Кольцово — там ему помогали восстановить речь, научили вставать и садиться. По словам мамы, дома все это делать гораздо сложнее, потому что дисциплина хромает, настроение меняется.
В поликлинике реабилитолога нет, поэтому Наталье приходится многое делать самой, а для определенных процедур приглашать платных специалистов на дом. Когда Артём не вставал, реабилитолог ездил к нему домой каждый день в течение года. Всё это очень дорого. Если до этого реабилитация была по ОМС, то, чтобы сейчас пройти еще один курс, необходимо 100 тысяч — 10 тысяч за день пребывания. Для семьи это нереальные деньги.
Сейчас и Наталья, и Артём мечтают, чтобы нашелся кто-то, кто поможет еще больше восстановить ему голос, потому что для музыканта это крайне важно. Кроме того, Артёму предстоит научиться ходить без дополнительной поддержки.
После операции на ноги, которая была сделана в апреле 2020 года, парню сделали еще одну операцию в январе 2021 на левой руке (после комы она не двигалась). В будущем ему предстоит операция на пальцы.
— Всё, что у нас получилось, это благодаря тому, что раньше Артём занимался спортом, у него были внутренние ресурсы. И благодаря тому, что я, его мама, хочу ему только лучшего. И хочу себя тоже разгрузить, потому что есть еще свои интересы. Хочу, чтобы он стал больше независимым, больше социализировался. Для этого у нас еще предстоит операция на пальцах правой и левой рук.
Наталья считает, что важно не грустить, потому что настроение передается другим людям.
— Самое главное — это не унывать в любой ситуации. А когда случается такое горе с близким человеком, то нужна консультация нескольких специалистов. Если вам говорят «нет», это не значит, что точно нет. Возможно, это даже да. Только нужно еще проконсультироваться у двух-трех врачей. Кроме того, с такими пациентами нужно быть еще толерантной, потому что после травмы головы они не могут постоянно быть в хорошем настроении. На это не нужно обращать внимания. Я, конечно, переживаю, но меня это не задевает. Я знаю, что это такие маленькие минусы. Мне нравится, что у Артёма сохранилось чувство юмора и самоирония. Он над собой иногда так шутит, что мы вместе с ним хохочем.
Мама радуется, что ее сын — очень разносторонний. Сейчас Артём снова пишет песни и зарабатывает деньги на прослушивании своих треков. Недавно получил 120 долларов.
— Может, если с Артёмом этого не случилось, он бы и дальше продвинулся, но для этого нужно восстанавливать голос. Артём сильно переживает, что пока он не восстанавливается. Делаем упражнения: сейчас нужно сделать упор на произношение шипящих, букву «р» он плохо говорит. После операции всё немножко улучшилось. Как-то это всё связано — я не могу объяснить, что за механизм, — рассуждает Наталья Сентегова.
Артём и Наталья стараются не вспоминать о случившемся, но иногда им напоминают об этом письма. Адвокат человека, осужденного за избиение Артёма на четыре года, пытается добиться смягчения приговора и уменьшить сумму морального ущерба.
Иногда к Артёму приезжают друзья. Например, прошлым летом он с другом детства ездил в зоопарк.
— Вокруг сына всегда кто-то есть. Он не сдается — в этом плане нам легче. Я видела, что таким пациентам иногда ничего не хочется, а у Артёма есть мотивация. Конечно, всё это очень больно. Слава богу, что он жив, что он уже не на кровати лежит, а может выполнять какие-то простые вещи — дотянуться за водой себе, пройти на ходунках.
Теперь Артём может обнять маму двумя руками и обещает носить свою девушку на руках.
— Раньше я каждый день в течение месяца писал девушке стихи, а сейчас — только когда приходит вдохновение. Теперь пишу рэп-аудиокнигу: хочу свою историю поведать миру. Как альбом у Оксимирона «Горгород», только там антиутопия и челика в конце убили, а меня фиг убьешь. Я живучий гад, — смеется Артём.
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