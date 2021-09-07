Прокуратура требует 14 лет лишения свободы для рабочего завода Чкалова — он застрелил замначальника

Прокуратура Дзержинского района потребовала наказания в виде лишения свободы на 14 лет и 6 месяцев для рабочего завода Чкалова, который в октябре 2019 года застрелил замначальника цеха на остановке.



— Прения прокурора были вчера, 6 сентября. Ему попросили 14 лет и 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима. Из смягчающих обстоятельств было только наличие двух малолетних детей. Свою вину он не признал. Приговора еще не было, прения адвоката отложили на 8 сентября, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.