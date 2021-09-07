Прокуратура требует 14 лет лишения свободы для рабочего завода Чкалова — он застрелил замначальника

В Новосибирске начался суд над мужчиной, который застрелил замначальника
Прокуратура Дзержинского района потребовала наказания в виде лишения свободы на 14 лет и 6 месяцев для рабочего завода Чкалова, который в октябре 2019 года застрелил замначальника цеха на остановке.
— Прения прокурора были вчера, 6 сентября. Ему попросили 14 лет и 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима. Из смягчающих обстоятельств было только наличие двух малолетних детей. Свою вину он не признал. Приговора еще не было, прения адвоката отложили на 8 сентября, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
Дело рассматривается в Дзержинском районном суде.
Трагедия произошла два года назад. 34-летний рабочий и 46-летний замначальника цеха шли вместе на остановку «Сад Дзержинского» после смены в районе 19:00. У остановки произошел конфликт на почве работы — якобы заместитель начальника лишил рабочего премии или заставил работать сверхурочно. Но, как рассказала тогда жена погибшего, рабочий ушел с завода еще в обеденный перерыв, сославшись на плохое самочувствие, а через несколько часов вернулся к проходной.
— С четырех часов он ждал моего мужа возле проходной. Женя (погибший замначальника цеха. — Прим. ред.) вышел в 18:34. Он задержался на работе, так как было селекторное совещание. В 19:00 на остановке «Сад Дзержинского» всё и случилось. Возможно, эти 24 минуты — по дороге на остановку — они о чём-то говорили. Как говорят свидетели, стоявшие в тот момент на остановке, после окончания разговора Женя повернул голову в сторону транспорта, а тот ему прямо в затылок стрельнул, — рассказала подробности случившегося Ирина.
Евгения доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. У погибшего заместителя начальника цеха Евгения Бофта остались жена и двое детей. Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, который входит в холдинг «Сухой», выплатил семье погибшего 50 тысяч рублей.
После трагедии было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Как сообщалось ранее, 34-летний подозреваемый — это житель поселка Линево Искитимского района. Он был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ночью 5 сентября на улице Демакова в Нижней зоне Академгородка Новосибирска тяжело избили молодого мужчину — он оказался в реанимации. На следующий день полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении.