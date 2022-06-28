Четыре человека пострадали в ДТП на Богдашке: из автомобиля такси пассажирку доставали спасатели

В Новосибирске поздно вечером 27 июня произошло ДТП на улице Богдана Хмельницкого возле ДК Горького. Авария произошла между KIA Forte и автомобилем Volkswagen Polo с маркировкой такси.

— 18-летний водитель KIA Forte следовал по улице Богдана Хмельницкого в пути следования, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 26-летнего водителя, который стоял в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора. После этого KIA совершил наезд на препятствие (железное ограждение), — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.