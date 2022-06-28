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Срочно4 человека пострадали в ДТП на Богдашке
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Четыре человека пострадали в ДТП на Богдашке: из автомобиля такси пассажирку доставали спасатели

KIA въехал в такси, которое стояло на светофоре

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ДТП произошло в ночь на 28 июня

ДТП произошло в ночь на 28 июня

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В Новосибирске поздно вечером 27 июня произошло ДТП на улице Богдана Хмельницкого возле ДК Горького. Авария произошла между KIA Forte и автомобилем Volkswagen Polo с маркировкой такси.

— 18-летний водитель KIA Forte следовал по улице Богдана Хмельницкого в пути следования, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 26-летнего водителя, который стоял в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора. После этого KIA совершил наезд на препятствие (железное ограждение), — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Как рассказали в пресс-службе МАСС, информация о ДТП поступила на телефон оперативного дежурного в 23:49.

— Вчера поздно вечером спасатели МАСС выезжали на ликвидацию последствий ДТП. В результате аварии пострадало 4 человека, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Как уточнили в ГИБДД по Новосибирской области, в ДТП пострадали три пассажирки Volkswagen Polo: 41 года, 23 и 19 лет. Всех их доставили в больницу с различными травмами.

— Была проведена разведка, сбор информации о пострадавших. Спасатели обеспечили противопожарную безопасность транспортных средств и их стабилизацию. Из автомобиля Volkswagen Polo была извлечена 41-летняя женщина. Она была передана бригаде врачей скорой помощи. Время окончания работы — 00:24, — сообщили МАСС.

Как сообщили в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54» со ссылкой на подписчика, двух пассажирок Volkswagen Polo госпитализировали.

— У одной женщины зафиксированы перелом бедра, челюсти и тупая травма живота, у другой — черепно-мозговая травма, — уточнили в «АСТ-54».

НГС направил запросы в «Яндекс.Такси», чтобы уточнить подробности.

В Октябрьском районе Новосибирска 26 июня в 20:30 21-летний водитель Suzuki SX4 врезался в Toyota WiLL, в которой находились две девочки — 12 и 4 лет.

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