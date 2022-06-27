СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 53.32
eur 55.96
Тема дня5 ярких кадров с фестиваля фейерверков
Все новости
Все новости

В Октябрьском районе в ДТП пострадали 12-летняя и 4-летняя девочки — их госпитализировали

Suzuki SX4 врезался в Toyota WiLL

800
ДТП произошло вечером 26 июня

ДТП произошло вечером 26 июня

Поделиться

В Октябрьском районе Новосибирска 26 июня в 20:30 21-летний водитель Suzuki SX4 врезался в Toyota WiLL, в которой находились две девочки — 12 и 4 лет.

— Водитель, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигалась по улице Б. Богаткова со стороны улицы Воинской с левым поворотом на улицу В. Старощука в сторону улицы Тополевой и в пути следования, напротив дома № 4 по улице Гаранина, совершила столкновение с автомобилем Toyota WiLL под управлением 33-летнего водителя, которая двигалась по улице Б. Богаткова со стороны улицы Федосеева в сторону улицы Воинской, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Как уточнили в ГИБДД, две девочки пострадали. Их доставили в больницу.

На новосибирской трассе автомобиль Hyundai столкнулся с мопедом: в результате столкновения два человека получили травмы.

SuzukiГИБДДДТП
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2