В Октябрьском районе в ДТП пострадали
12-летняя и 4-летняя девочки — их госпитализировали
Suzuki SX4 врезался в Toyota WiLL
В Октябрьском районе Новосибирска 26 июня в 20:30
— Водитель, управляя автомобилем Suzuki SX4, двигалась по улице Б. Богаткова со стороны улицы Воинской с левым поворотом на улицу В. Старощука в сторону улицы Тополевой и в пути следования, напротив дома
Как уточнили в ГИБДД, две девочки пострадали. Их доставили в больницу.
На новосибирской трассе автомобиль Hyundai столкнулся с мопедом: в результате столкновения два человека получили травмы.