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На новосибирской трассе Hyundai столкнулся с мопедом — два человека доставлены в больницу

У мопеда была главная дорога

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У мопеда была главная дорога

У мопеда была главная дорога

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На новосибирской трассе автомобиль Hyundai столкнулся с мопедом: в результате столкновения два человека получили травмы.

— Водитель 1982 года рождения, трезвый, на 3-м километре автодороги К-12 (Новосибирск — Колывань — Томск, — Прим. ред.), выезжая из СНТ, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не выполнил требование правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков. И свершил столкновение с мопедом Racer, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Мопедом управлял водитель 1983 года рождения, с ним был пассажир — женщина 1985 года рождения. Он двигался по главной дороге, также был трезвым.

— В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мопеда. Они доставлены в больницу с различными травмами. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются, — добавили в пресс-службе.

В ГИДББ уточнили, что столкновение произошло 25 июня.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске мотоцикл столкнулся с Peugeot и перевернулся.

ДТПКолываньмопед
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