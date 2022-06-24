Мотоцикл столкнулся с Peugeot и перевернулся на Немировича-Данченко
Водителя мотоцикла увезли в больницу с травмами
Вечером 24 июня в Кировском районе Новосибирска мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем Peugeot. Водителя мотоцикла с травмами увезли в больницу.
Авария произошла в 18:40 на Немировича-Данченко, 128.
— Произошло столкновение автомобиля Peugeot под управлением женщины 1986 года рождения и мотоцикла Suzuki под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате чего произошло опрокидывание мотоцикла, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.
Водителя мотоцикла с различными травмами увезли в больницу. На месте работает экипаж ДПС.
В прошлом году около поселка Чик Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб подросток на мопеде.