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Мотоцикл столкнулся с Peugeot и перевернулся на Немировича-Данченко

Водителя мотоцикла увезли в больницу с травмами

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На месте работала скорая помощь

На месте работала скорая помощь

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Вечером 24 июня в Кировском районе Новосибирска мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем Peugeot. Водителя мотоцикла с травмами увезли в больницу.

Авария произошла в 18:40 на Немировича-Данченко, 128.

— Произошло столкновение автомобиля Peugeot под управлением женщины 1986 года рождения и мотоцикла Suzuki под управлением мужчины 1978 года рождения. В результате чего произошло опрокидывание мотоцикла, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Водителя мотоцикла с различными травмами увезли в больницу. На месте работает экипаж ДПС.

Мотоцикл перевернулся и вылетел на обочину

Мотоцикл перевернулся и вылетел на обочину

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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии

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В прошлом году около поселка Чик Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб подросток на мопеде.

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