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Под Новосибирском мопед врезался в иномарку — погиб 14-летний подросток

Его несовершеннолетняя пассажирка получила серьезные травмы

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Мопед выехал на встречную полосу

Мопед выехал на встречную полосу

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Подросток на мопеде погиб после столкновения с иномаркой под Новосибирском

Вечером в воскресенье, 30 мая, около поселка Чик Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб подросток, управлявший мопедом.

— Около 18:40 водитель — несовершеннолетний ребенок, управляя мопедом «Альфа», следовал по улице Шоссейной рабочего поселка Чик со стороны улицы Восточной в сторону улицы Ленина. Напротив дома 9 выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Рено», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате погиб водитель мопеда 2007 года рождения, его пассажир получил черепно-мозговую травму и перелом таза. В группе «Инцидент. Новосибирск» уточняется, что пострадала 14-летняя девушка. Оба ребенка находились на мопеде без шлемов.

В начале мая водитель мопеда погиб на улице Балтийской в Новосибирске.

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ГИБДДавария с мопедомпогиб подросток
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