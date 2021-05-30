Под Новосибирском мопед врезался в иномарку — погиб 14-летний подросток

Подросток на мопеде погиб после столкновения с иномаркой под Новосибирском
Вечером в воскресенье, 30 мая, около поселка Чик Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб подросток, управлявший мопедом.
— Около 18:40 водитель — несовершеннолетний ребенок, управляя мопедом «Альфа», следовал по улице Шоссейной рабочего поселка Чик со стороны улицы Восточной в сторону улицы Ленина. Напротив дома 9 выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Рено», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.
В результате погиб водитель мопеда 2007 года рождения, его пассажир получил черепно-мозговую травму и перелом таза. В группе «Инцидент. Новосибирск» уточняется, что пострадала 14-летняя девушка. Оба ребенка находились на мопеде без шлемов.
В начале мая водитель мопеда погиб на улице Балтийской в Новосибирске.