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В канале шлюза в Советском районе нашли тело пожилой женщины

По предварительной информации, тело могло пробыть в воде 2–3 дня

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Важно помнить о технике безопасности на воде и не купаться в запрещенных местах

Важно помнить о технике безопасности на воде и не купаться в запрещенных местах

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В канале шлюза в Советском районе нашли тело пожилой женщины — его вытащили из воды сегодня утром.

Как рассказал журналисту НГС начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, тело нашли в нижнем подходном канале шлюза. По его словам, это женщина пожилого возраста, ее имя и фамилия неизвестны:

— Причина гибели тоже неизвестна — устанавливается. Вещей на берегу не обнаружено. Может, тело отнесло с верховья Оби. Заявления в полицию Советского района о пропавшей женщине нет.

По предварительной информации, тело могло пробыть в воде 2–3 дня, но точно это определит вскрытие.

Юрий Перязев уточнил, что в этом месте купаться запрещено и это обозначено:

— До всего населения доведено, что там купаться нельзя, но на акваторию многие приезжают. Две трети отдыхающих — это жители Новосибирска, а также приезжают люди из других регионов. Даже китайцев, негров я недавно инструктировал.

Юрий Перязев уверен, что большинство случаев гибели на воде происходит из-за нарушений правил безопасного отдыха. Он напоминает, что не нужно купаться в запрещенных местах, а в жаркую погоду нужно постепенно заходить в воду, приучая организм к холоду, чтобы он адаптировался. Родители не должны отпускать детей купаться самостоятельно, без присмотра. Кроме того, до пляжного сезона лучше проверять сердце, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.

Ранее мы рассказывали, что в июне 2022 года перед фестивалем «Индия» на берегу возле Караканского бора нашли тело мужчины.

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