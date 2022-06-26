В канале шлюза в Советском районе нашли тело пожилой женщины
По предварительной информации, тело могло пробыть в воде
В канале шлюза в Советском районе нашли тело пожилой женщины — его вытащили из воды сегодня утром.
Как рассказал журналисту НГС начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, тело нашли в нижнем подходном канале шлюза. По его словам, это женщина пожилого возраста, ее имя и фамилия неизвестны:
— Причина гибели тоже неизвестна — устанавливается. Вещей на берегу не обнаружено. Может, тело отнесло с верховья Оби. Заявления в полицию Советского района о пропавшей женщине нет.
По предварительной информации, тело могло пробыть в воде
Юрий Перязев уточнил, что в этом месте купаться запрещено и это обозначено:
— До всего населения доведено, что там купаться нельзя, но на акваторию многие приезжают. Две трети отдыхающих — это жители Новосибирска, а также приезжают люди из других регионов. Даже китайцев, негров я недавно инструктировал.
Юрий Перязев уверен, что большинство случаев гибели на воде происходит из-за нарушений правил безопасного отдыха. Он напоминает, что не нужно купаться в запрещенных местах, а в жаркую погоду нужно постепенно заходить в воду, приучая организм к холоду, чтобы он адаптировался. Родители не должны отпускать детей купаться самостоятельно, без присмотра. Кроме того, до пляжного сезона лучше проверять сердце, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.
Ранее мы рассказывали, что в июне 2022 года перед фестивалем «Индия» на берегу возле Караканского бора нашли тело мужчины.