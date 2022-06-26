В канале шлюза в Советском районе нашли тело пожилой женщины — его вытащили из воды сегодня утром.

Как рассказал журналисту НГС начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев, тело нашли в нижнем подходном канале шлюза. По его словам, это женщина пожилого возраста, ее имя и фамилия неизвестны:

— Причина гибели тоже неизвестна — устанавливается. Вещей на берегу не обнаружено. Может, тело отнесло с верховья Оби. Заявления в полицию Советского района о пропавшей женщине нет.