Перед фестивалем «Индия» на берегу возле Караканского бора нашли тело мужчины

17 июня на территории Караканского бора рядом с Новосибирским водохранилищем нашли тело мужчины.

— В пятницу ранним утром тело прибило к берегу. Его достали, прикрыли, после чего дожидались приезда криминалистов. Знакомый утопленника говорит, что примерно 18 лет мужчина провел за решеткой, со здоровьем у него были проблемы, — рассказал читатель НГС о происшествии.