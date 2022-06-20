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СрочноПеред фестивалем в Караканском бору нашли тело
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Перед фестивалем «Индия» на берегу возле Караканского бора нашли тело мужчины

О происшествии очевидцы сообщили в полицию

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Умершего нашли очевидцы

Умершего нашли очевидцы

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17 июня на территории Караканского бора рядом с Новосибирским водохранилищем нашли тело мужчины.

— В пятницу ранним утром тело прибило к берегу. Его достали, прикрыли, после чего дожидались приезда криминалистов. Знакомый утопленника говорит, что примерно 18 лет мужчина провел за решеткой, со здоровьем у него были проблемы, — рассказал читатель НГС о происшествии.

Вечером 17 июня недалеко от места инцидента стартовал фестиваль «Индия». Как рассказал его PR-директор, тело мужчины нашли очевидцы и сообщили в полицию. Происшествие случилось перед началом мероприятия.

— У берега очень мелко, утонуть нельзя, могу сообщить, что человеку стало плохо и он умер. Очевидцы сообщили в полицию, все необходимые действия соблюдены, на фестивале это не отразилось, — сообщил PR-директор фестиваля «Индия» Дмитрий Ким.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что информацией о погибшем не располагают, в МВД по Новосибирской области пообещали позвонить позже. В администрации Ордынского района рассказали, что подобная информация не поступала, и направили в администрацию Искитимского района, где на звонок журналиста не ответили.

16 июня в Куйбышевском районе Новосибирской области нашли тело мужчины и его 6-летнего сына, которые уплыли по реке Оми и пропали недалеко от села Горбуново.

Обновлено. В пресс-службе МВД сообщили, что, по предварительным данным, смерть не носит насильственный характер, подробности уточняются.

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