Перед фестивалем «Индия» на берегу возле Караканского бора нашли тело мужчины
О происшествии очевидцы сообщили в полицию
17 июня на территории Караканского бора рядом с Новосибирским водохранилищем нашли тело мужчины.
— В пятницу ранним утром тело прибило к берегу. Его достали, прикрыли, после чего дожидались приезда криминалистов. Знакомый утопленника говорит, что примерно 18 лет мужчина провел за решеткой, со здоровьем у него были проблемы, — рассказал читатель НГС о происшествии.
Вечером 17 июня недалеко от места инцидента стартовал фестиваль «Индия». Как рассказал его PR-директор, тело мужчины нашли очевидцы и сообщили в полицию. Происшествие случилось перед началом мероприятия.
— У берега очень мелко, утонуть нельзя, могу сообщить, что человеку стало плохо и он умер. Очевидцы сообщили в полицию, все необходимые действия соблюдены, на фестивале это не отразилось, — сообщил PR-директор фестиваля «Индия» Дмитрий Ким.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что информацией о погибшем не располагают, в МВД по Новосибирской области пообещали позвонить позже. В администрации Ордынского района рассказали, что подобная информация не поступала, и направили в администрацию Искитимского района, где на звонок журналиста не ответили.
16 июня в Куйбышевском районе Новосибирской области нашли тело мужчины и его