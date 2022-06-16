«Отправились снимать рыболовные сети»: нашли тело мужчины, пропавшего на реке вместе с
6-летним сыном
Погибший мальчик был обнаружен раньше
Вчера в Куйбышевском районе Новосибирской области нашли тело мужчины, который пропал со своим
Поиски продолжались 3 дня, отец с сыном уплыли по реке Оми и пропали недалеко от села Горбуново.
— Мужчину нашли вчера сотрудники МЧС, которые проводили поисковые мероприятия. Он с мальчиком отправился снимать рыболовные сети. Куйбышевским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка, — рассказали в пресс-центре Следственного комитета.
В аварийно-спасательной службе сообщили, что сегодня,
Вечером в воскресенье, 12 июня, в Новосибирске в озере утонул