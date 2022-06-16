СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 56.66
eur 59.12
Тема дняПерекрытие моста в День города
Все новости
Все новости

«Отправились снимать рыболовные сети»: нашли тело мужчины, пропавшего на реке вместе с 6-летним сыном

Погибший мальчик был обнаружен раньше

208
Поиски продолжались 3 дня

Поиски продолжались 3 дня

Поделиться

Вчера в Куйбышевском районе Новосибирской области нашли тело мужчины, который пропал со своим 6-летним сыном 13 июня. Об обнаружении ребенка было известно ранее.

Поиски продолжались 3 дня, отец с сыном уплыли по реке Оми и пропали недалеко от села Горбуново.

— Мужчину нашли вчера сотрудники МЧС, которые проводили поисковые мероприятия. Он с мальчиком отправился снимать рыболовные сети. Куйбышевским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка, — рассказали в пресс-центре Следственного комитета.

В аварийно-спасательной службе сообщили, что сегодня, 16 июня, утонуло еще два рыбака в Новосибирской области. Спасатели призывают жителей быть осторожными на водоемах и следить за детьми.

Вечером в воскресенье, 12 июня, в Новосибирске в озере утонул 15-летний подросток, который плавал на надувном матрасе. НГС поговорил с очевидцами трагедии и узнал подробности.

пропажаспасатели
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2