«Плавал на матрасе, и раздался хлопок»: очевидцы рассказали о гибели 15-летнего подростка в озере рядом с «Мира Термы»

Очевидцы трагедии на озере рядом с «Мира Термами» рассказали о том, как мог утонуть 15-летний подросток. Перед произошедшим, по их словам, ребенок плавал в воде на матрасе, и на озере он был с родственницей.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 12 июня. В Следственном комитете информацию о гибели ребенка на озере подтвердили.