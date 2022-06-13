«Плавал на матрасе, и раздался хлопок»: очевидцы рассказали о гибели
15-летнего подростка в озере рядом с «Мира Термы»
Следователи проводят проверку инцидента
Очевидцы трагедии на озере рядом с «Мира Термами» рассказали о том, как мог утонуть
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 12 июня. В Следственном комитете информацию о гибели ребенка на озере подтвердили.
— Мальчик 2007 года рождения. Заельцовский межрайонный следственный отдел проводит проверку, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
По словам очевидцев, подросток не умел плавать и его не успели вовремя спасти.
— Он плавал на матрасе, потом раздался хлопок. Видимо, сдуло его или что произошло — не знаю. В итоге ребенок утонул, — кратко рассказал один из очевидцев.
Один из посетителей стихийного пляжа объяснил, что дети, которые также купались в это время, рассказывают разное — от неудачного нырка до инцидента с матрасом.
— Пацаны, которые там были, рассказали, что вроде мальчик нырнул и ударился головой. Другие говорят, что засосало. Про матрас тоже слышал, — объяснил мужчина. — Для меня, который приехал за полчаса до поднятия тела, показалось, что работа водолазов заняла полдня. Было много полиции, спасателей. Не меньше часа точно работали. Это ужасно. И такое слышал, что говорили: «Не лезь в воду», а он не послушался. Меня до сих пор потряхивает. Дети продолжали купаться.
Одна из женщин, которая была недалеко от места трагедии, также рассказала корреспонденту, что слышала хлопок и уже спустя время увидела, как на берег стягиваются полиция и следователи.
С начала года в Новосибирской области утонули 14 человек, 5 из них — дети.