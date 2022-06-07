Пятеро детей утонули в Новосибирской области с начала 2022 года
Кроме того, среди утонувших 9 взрослых
С начала года в Новосибирской области утонули 14 человек, 5 из них — дети. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
12 случаев произошло в мае, один — в апреле и еще один — в июне. В прошлом году в мае утонули 5 человек.
— Сезон был открыт раньше, спасательные посты не были готовы к этому. В связи с этим была такая проблематика, и увеличение погибших на водных объектах, — сказал Юрий Карпов.
По его словам, дети чаще всего гибнут на воде из-за того, что купаются без взрослых.
— Один из случаев — погибший запутался в своих же снастях на рыбалке. Еще один случай — ребенок свалился с обрыва. Причем на место достаточно быстро прибыли взрослые, но не смогли откачать. Случай в апреле — девочка потянулась за вербой и упала в водоем. И два случая — дети залезли искупаться, — перечислил спасатель.
Он уточнил, что погибшим детям было от 7 до 12 лет, все случаи произошли в области.
Среди взрослых четверо погибли во время рыбалки, двое были пьяными, остальные купались в необорудованных местах.
В 2021 году пять пляжей были открыты в Новосибирске. Четыре из них находились на территории Парка культуры и отдыха «У моря Обского», а также был открыт пляж «Звезда».