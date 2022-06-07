Пятеро детей утонули в Новосибирской области с начала 2022 года

С начала года в Новосибирской области утонули 14 человек, 5 из них — дети. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

12 случаев произошло в мае, один — в апреле и еще один — в июне. В прошлом году в мае утонули 5 человек.