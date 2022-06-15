Тело 6-летнего мальчика нашли в Новосибирской области — его искали три дня
Мужчина, который исчез вместе с мальчиком, пока не обнаружен
В Куйбышевском районе Новосибирской области водолазы аварийно-спасательной службы нашли тело 6-летнего мальчика.
Он пропал 13 июня на лодке, на которой уплыл вместе с мужчиной по реке Омь недалеко от села Горбуново. Пропавших три дня искали спасатели АСС.
Как рассказали в аварийно-спасательной службе, тело ребенка находилось в нескольких километрах от места, где его искали. Мужчина не обнаружен, его продолжают искать.
В выходные дни в Новосибирской области в котлованах погибло два человека. 32-летний мужчина утонул в котловане в Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска.