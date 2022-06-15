СЕЙЧАС +23°С
Пробки 6/10
usd 57.09
eur 59.25
СрочноIKEA уходит из России
Все новости
Все новости

Тело 6-летнего мальчика нашли в Новосибирской области — его искали три дня

Мужчина, который исчез вместе с мальчиком, пока не обнаружен

182
Поиски идут недалеко от села Горбуново

Поиски идут недалеко от села Горбуново

Поделиться

В Куйбышевском районе Новосибирской области водолазы аварийно-спасательной службы нашли тело 6-летнего мальчика.

Он пропал 13 июня на лодке, на которой уплыл вместе с мужчиной по реке Омь недалеко от села Горбуново. Пропавших три дня искали спасатели АСС.

Как рассказали в аварийно-спасательной службе, тело ребенка находилось в нескольких километрах от места, где его искали. Мужчина не обнаружен, его продолжают искать.

В выходные дни в Новосибирской области в котлованах погибло два человека. 32-летний мужчина утонул в котловане в Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска.

По теме

водаутонул
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2