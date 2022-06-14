15-летний подросток погиб, купаясь в котловане у завода «Экран»
Всего в эти выходные в водоемах Новосибирска произошло две трагедии со смертельным исходом
В выходные дни в Новосибирской области в котлованах погибло два человека. 32-летний мужчина утонул в котловане в Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска. 15-летний подросток погиб, купаясь в котловане в районе новосибирского завода «Экран»
— Только в эти выходные на водоемах региона произошло две трагедии со смертельным исходом. Причем все случаи гибели людей на воде зафиксированы в местах неорганизованного отдыха, где категорически плавать запрещено, — сообщил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Русинов.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, инспекторы ГИМС во время купального сезона контролируют содержание пляжей и соблюдение правил безопасности. Спасатели, сотрудники полиции и представители органов местного самоуправления и общественных организаций будут выявлять места неорганизованного отдыха.
— По всей акватории водоемов спасателей не расставишь, поэтому гражданам нужно понимать, что при несоблюдении мер предосторожности вода — опасная стихия и ошибок не прощает, — подытожил Дмитрий Русинов.
13 июня в Куйбышевском районе Новосибирской области пропали мужчина и 6-летний ребенок. Они собирались кататься на судне по реке Омь.