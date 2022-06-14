15-летний подросток погиб, купаясь в котловане у завода «Экран»

В выходные дни в Новосибирской области в котлованах погибло два человека. 32-летний мужчина утонул в котловане в Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска. 15-летний подросток погиб, купаясь в котловане в районе новосибирского завода «Экран»

— Только в эти выходные на водоемах региона произошло две трагедии со смертельным исходом. Причем все случаи гибели людей на воде зафиксированы в местах неорганизованного отдыха, где категорически плавать запрещено, — сообщил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Русинов.

