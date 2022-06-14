СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 57.78
eur 60.97
Тема дняКуда выгоднее вкладывать деньги?
Все новости
Все новости

В НСО пропали мужчина и ребенок — они уехали кататься на лодке

Их поисками занимаются специалисты МЧС

1 392
Поиски пропавших на воде продолжаются

Поиски пропавших на воде продолжаются

Поделиться

13 июня в Куйбышевском районе Новосибирской области пропали мужчина и 6-летний ребенок. Они собирались кататься на судне по реке Омь.

— В Куйбышевском районе поиски мужчины и ребенка 2016 года рождения, пропавших при катании на маломерном судне, результатов не дали, — рассказал на оперативном совещании 14 июня глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов.

По словам пресс-секретаря ГУ МЧС по НСО Павла Винакова, поиски ведутся с 13 июня в акватории реки Омь недалеко от села Горбуново.

Вечером в воскресенье, 12 июня, в Новосибирске в озере утонул 15-летний подросток, который плавал на надувном матрасе. НГС поговорил с очевидцами трагедии и узнал подробности.

По теме

Омьлодкамаломерные судапропалребенок
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2