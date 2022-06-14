В НСО пропали мужчина и ребенок — они уехали кататься на лодке
Их поисками занимаются специалисты МЧС
13 июня в Куйбышевском районе Новосибирской области пропали мужчина и
— В Куйбышевском районе поиски мужчины и ребенка 2016 года рождения, пропавших при катании на маломерном судне, результатов не дали, — рассказал на оперативном совещании
По словам пресс-секретаря ГУ МЧС по НСО Павла Винакова, поиски ведутся с
Вечером в воскресенье, 12 июня, в Новосибирске в озере утонул 15-летний подросток, который плавал на надувном матрасе. НГС поговорил с очевидцами трагедии и узнал подробности.