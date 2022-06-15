«Нашли детский шлепанец»: как проходят поиски мужчины и 6-летнего ребенка, пропавших на реке в НСО

В Куйбышевском районе Новосибирской области третий день идут поиски мужчины и 6-летнего ребенка. Как рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирской области, сегодня на поиски новосибирцев выехала водолазная группа.

Мужчина и 6-летний ребенок пропали 13 июня. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, они собирались кататься на судне по реке Оми недалеко от села Горбуново.