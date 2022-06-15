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«Нашли детский шлепанец»: как проходят поиски мужчины и 6-летнего ребенка, пропавших на реке в НСО

Людей ищут уже третий день

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Поиски идут недалеко от села Горбуново

Поиски идут недалеко от села Горбуново

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В Куйбышевском районе Новосибирской области третий день идут поиски мужчины и 6-летнего ребенка. Как рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирской области, сегодня на поиски новосибирцев выехала водолазная группа.

Мужчина и 6-летний ребенок пропали 13 июня. Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, они собирались кататься на судне по реке Оми недалеко от села Горбуново.

— 13 июня поступила заявка. На выезде было три спасателя и задействована лодка. Проведены поисковые работы на протяжении трех километров. Осмотр сетей был, и найден был детский шлепанец, — рассказали в аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

В понедельник к работе также подключились водолазы. 14 июня спасатели исследовали 6 километров. Сегодня выехала группа водолазов на поиск.

Вечером в воскресенье, 12 июня, в Новосибирске в озере утонул 15-летний подросток, который плавал на надувном матрасе. НГС поговорил с очевидцами трагедии и узнал подробности.

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