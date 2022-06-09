«Машина лежала на боку и горела»: очевидец — о первых минутах аварии с омской трассы, где погибли трое полицейских

По предварительной информации регионального следкома, авария случилась по вине 38-летнего водителя «Лады», который ехал с тремя пассажирами — мужчинами возрастом 23 года и 39 лет. Личность еще одного пассажира не установлена — он был госпитализирован. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру, за рулем которой был 36-летний мужчина. От удара «Лада» улетела в кювет и перевернулась на левую сторону. Судя по фотографиям очевидцев, всю переднюю часть «Лады» вмяло внутрь салона, из-за чего пассажиров зажало внутри. На снимках, сделанных спустя несколько часов после трагедии, заметно, что у автомобиля срезана крыша. Фуру также выбросило на обочину, но внешне у нее пострадала только кабина. Водитель остался невредим.