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Тема дняТрое полицейских погибли в ДТП на трассе
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«Машина лежала на боку и горела»: очевидец — о первых минутах аварии с омской трассы, где погибли трое полицейских

Также стало известно, что погибшие были сотрудниками МВД из Томска

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По словам очевидцев, пассажиры оказались зажаты внутри салона

По словам очевидцев, пассажиры оказались зажаты внутри салона

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Сегодня утром, 9 июня, под Омском произошло смертельное ДТП, в котором погибли трое сотрудников полиции. На 932-м километре трассы Челябинск — Новосибирск лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль «Лада-Веста» и большегруз «Мерседес».

Как рассказали корреспонденту NGS55.RU в СУ СКР по Омской области, все трое погибших оказались сотрудниками МВД России из Томска. В регионе они были проездом — возвращались домой из Челябинска после командировки.

По предварительной информации регионального следкома, авария случилась по вине 38-летнего водителя «Лады», который ехал с тремя пассажирами — мужчинами возрастом 23 года и 39 лет. Личность еще одного пассажира не установлена — он был госпитализирован. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру, за рулем которой был 36-летний мужчина. От удара «Лада» улетела в кювет и перевернулась на левую сторону. Судя по фотографиям очевидцев, всю переднюю часть «Лады» вмяло внутрь салона, из-за чего пассажиров зажало внутри. На снимках, сделанных спустя несколько часов после трагедии, заметно, что у автомобиля срезана крыша. Фуру также выбросило на обочину, но внешне у нее пострадала только кабина. Водитель остался невредим.

Корреспондент NGS55.RU связался с девушкой, которая оказалась на месте ДТП через несколько минут после случившегося. По ее словам, после аварии машина загорелась — тушили ее остановившиеся на трассе водители.

— Мы ехали из Новосибирска по трассе в Омск. За 120 км до Омска примерно в 06:47 произошла авария. Сам момент столкновения — кто как и куда ехал — я не видела. Мы оказались на месте ДТП уже, наверное, через пару минут после случившегося. Машина лежала на боку и горела. Мы подошли, услышали стоны, и я сразу, в 06:49, позвонила в полицию. Вышедшие следом из других авто люди начали тушить машину огнетушителями, — сообщила очевидец Евфалия Копылова.

Также девушка рассказала, что одного из пассажиров «Лады» удалось вытащить через вылетевшее стекло на заднем ряду.

6 июня смертельное ДТП произошло поздно вечером на новосибирской трассе. Datsun вылетел с дороги и перевернулся — погиб один человек.

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