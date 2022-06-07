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Datsun вылетел с дороги и перевернулся на трассе — погиб один человек

Пассажир иномарки в больнице с травмами

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Авария случилась на трассе Татарск — Зубовка

Авария случилась на трассе Татарск — Зубовка

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Поздно вечером 6 июня в Татарском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла в 23 часа на 44-м километре автодороги Татарск — Зубовка.

— Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Datsun, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — рассказали в ГИБДД.

Водитель машины скончался на месте, его пассажира увезли в больницу с травмами. Обстоятельства происшествия уточняются, ведется разбирательство.

В апреле в Чановском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» насмерть сбили мужчину. Тогда водитель скрылся с места аварии.

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