Datsun вылетел с дороги и перевернулся на трассе — погиб один человек
Пассажир иномарки в больнице с травмами
Поздно вечером 6 июня в Татарском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, авария произошла в 23 часа на 44-м километре автодороги Татарск — Зубовка.
— Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Datsun, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — рассказали в ГИБДД.
Водитель машины скончался на месте, его пассажира увезли в больницу с травмами. Обстоятельства происшествия уточняются, ведется разбирательство.
В апреле в Чановском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» насмерть сбили мужчину. Тогда водитель скрылся с места аварии.