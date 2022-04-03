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Водитель на трассе насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Новосибирской области

Его сейчас ищет ГИБДД

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Сбитый мужчина около 60 лет получил травмы, несовместимые с жизнью

Сбитый мужчина около 60 лет получил травмы, несовместимые с жизнью

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Пешехода насмерть сбили в Чановском районе Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш». ДТП произошло 2 апреля около 23:45.

— Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь, предположительно, со стороны города Новосибирска в направлении Омска, на 1337-м км совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Автомобиль с места происшествия скрылся, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

Сбитый мужчина около 60 лет получил травмы, несовместимые с жизнью.

Если вы были очевидцем ДТП, то в полиции просят предоставить информацию по телефонам: 112, +7 (38367) 2-11-90.

В Новосибирске на Толмачевском шоссе на пешеходном переходе сбили мужчину. ДТП произошло 1 апреля в 10:05. Пострадавший скончался в реанимации.

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