СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 63.56
eur 66.61
Тема дняРека и озера почернели в НСО
Все новости
Все новости

Грузовик сбил 22-летнего парня на «Чуйском тракте» в НСО — пострадавший скончался

Пешеход шел по трассе

546
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа

Поделиться

Утром 19 мая автомобиль сбил 22-летнего парня из Искитима на трассе «Чуйский тракт» в Новосибирской области. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

— Сегодня около 04:00 грузовой автомобиль МАЗ под управлением мужчины 1984 года рождения двигался по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Новосибирска в направлении Барнаула. На 59-м километре автодороги совершил наезд на пешехода, который шел по трассе в попутном направлении, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.


В результате происшествия молодой мужчина, житель города Искитима, получил травмы, несовместимые с жизнью. У пешехода отсутствовали на одежде световозвращающие элементы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне на «Чуйском тракте» произошла массовая авария, в которой погиб один человек, еще четверо пострадали. Последствия происшествия попали на видео.

По теме 5

грузовикпогиб пешеходсмертельное ДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2