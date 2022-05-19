Грузовик сбил 22-летнего парня на «Чуйском тракте» в НСО — пострадавший скончался

Утром 19 мая автомобиль сбил 22-летнего парня из Искитима на трассе «Чуйский тракт» в Новосибирской области. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

— Сегодня около 04:00 грузовой автомобиль МАЗ под управлением мужчины 1984 года рождения двигался по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Новосибирска в направлении Барнаула. На 59-м километре автодороги совершил наезд на пешехода, который шел по трассе в попутном направлении, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.