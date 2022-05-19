Грузовик сбил
22-летнего парня на «Чуйском тракте» в НСО — пострадавший скончался
Пешеход шел по трассе
Утром 19 мая автомобиль сбил 22-летнего парня из Искитима на трассе «Чуйский тракт» в Новосибирской области. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
— Сегодня около 04:00 грузовой автомобиль МАЗ под управлением мужчины 1984 года рождения двигался по автодороге
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.
В результате происшествия молодой мужчина, житель города Искитима, получил травмы, несовместимые с жизнью. У пешехода отсутствовали на одежде световозвращающие элементы.
На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне на «Чуйском тракте» произошла массовая авария, в которой погиб один человек, еще четверо пострадали. Последствия происшествия попали на видео.