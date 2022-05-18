Один погибший и четыре пострадавших: массовая авария произошла на Чуйском тракте — видео с последствиями

В Алтайском крае на 282-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 18 мая около 12:45 произошло смертельное массовое ДТП.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, в ДТП погиб водитель «Ниссан-Премьера», который пытался предотвратить столкновение и выехал на встречную полосу.

— Предварительно установлено, что водитель, двигаясь на автомобиле «Ниссан-Премьера» со стороны города Барнаула в направлении города Бийска, предпринял меры экстренного торможения для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, в результате чего допустил выезд автомобиля на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилями «Тойота-Таунайс» и «Хонда-Аккорд», которые двигались во встречном направлении, — сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.