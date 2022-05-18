Один погибший и четыре пострадавших: массовая авария произошла на Чуйском тракте — видео с последствиями
Три автомобиля сильно пострадали в ДТП
В Алтайском крае на 282-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» 18 мая около 12:45 произошло смертельное массовое ДТП.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, в ДТП погиб водитель «Ниссан-Премьера», который пытался предотвратить столкновение и выехал на встречную полосу.
— Предварительно установлено, что водитель, двигаясь на автомобиле «Ниссан-Премьера» со стороны города Барнаула в направлении города Бийска, предпринял меры экстренного торможения для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, в результате чего допустил выезд автомобиля на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилями «Тойота-Таунайс» и «Хонда-Аккорд», которые двигались во встречном направлении, — сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.
Водитель «Ниссан-Премьера» умер до прибытия скорой помощи. Водитель автомобиля «Тойота-Таунайс» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. В больницу с различными травмами также доставили водителя автомобиля «Хонда-Аккорд» и двух пассажиров.
Сотрудники ГИБДД по Алтайскому краю работают на месте происшествия и выясняют все подробности.
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