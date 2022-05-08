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Nissan сбил пешехода в Октябрьском районе — мужчина погиб на месте

Авария случилась поздно вечером

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Личность погибшего пешехода пока не установили

Личность погибшего пешехода пока не установили

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Вечером 7 мая в Октябрьском районе иномарка насмерть сбила пешехода. ДТП произошло на улице Никитина.

Как рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД по Новосибирску Анастасия Тейхреб, авария произошла в 22:45. За рулем Nissan Skyline была 23-летняя девушка. Она ехала по Никитина со стороны Кирова.

— У дома 98 по улице Никитина совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля (со слов водителя транспортного средства), — сообщила Анастасия Тейхреб.

В результате мужчина погиб, его личность еще не установили. В ГИБДД уточнили, что на вид погибшему было 45–50 лет.

Место ДТП

Место ДТП

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Утром 4 мая в Октябрьском районе Новосибирска грузовик врезался в велосипедиста, который ехал по тротуару. Пострадавший скончался.

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