Nissan сбил пешехода в Октябрьском районе — мужчина погиб на месте

Вечером 7 мая в Октябрьском районе иномарка насмерть сбила пешехода. ДТП произошло на улице Никитина.

Как рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД по Новосибирску Анастасия Тейхреб, авария произошла в 22:45. За рулем Nissan Skyline была 23-летняя девушка. Она ехала по Никитина со стороны Кирова.

— У дома 98 по улице Никитина совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля (со слов водителя транспортного средства), — сообщила Анастасия Тейхреб.

