Nissan сбил пешехода в Октябрьском районе — мужчина погиб на месте
Авария случилась поздно вечером
Вечером 7 мая в Октябрьском районе иномарка насмерть сбила пешехода. ДТП произошло на улице Никитина.
Как рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД по Новосибирску Анастасия Тейхреб, авария произошла в 22:45. За рулем Nissan Skyline была 23-летняя девушка. Она ехала по Никитина со стороны Кирова.
— У дома 98 по улице Никитина совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля (со слов водителя транспортного средства), — сообщила Анастасия Тейхреб.
В результате мужчина погиб, его личность еще не установили. В ГИБДД уточнили, что на вид погибшему было 45–50 лет.
Утром 4 мая в Октябрьском районе Новосибирска грузовик врезался в велосипедиста, который ехал по тротуару. Пострадавший скончался.