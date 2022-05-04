СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 71.02
eur 74.56
Тема дняШкольница готовится изобрести лекарство от рака
Все новости
Все новости

51-летний велосипедист погиб в аварии с грузовиком на Кирова: его сбили на тротуаре

Грузовик перед происшествием поворачивал

5 354
Погибшему был 51 год

Погибшему был 51 год

Поделиться

Утром 4 мая в Октябрьском районе Новосибирска грузовик врезался в велосипедиста, который ехал по тротуару. Пострадавший скончался.

— В 08:35 на территории Октябрьского района водитель 1991 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Фотон-Ауман», двигался по улице Кирова со стороны улицы Выборная с правым поворотом на улицу Сестрорецкая. В пути следования, напротив дома на улице Кирова, 320 совершил наезд на велосипедиста, который осуществлял движение по тротуару, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Обстоятельства аварии устанавливаются

Обстоятельства аварии устанавливаются

Поделиться

Пострадавшему велосипедисту был 51 год. На месте работают следователи, они устанавливают обстоятельства происшествия.

На прошлой неделе в Пашино погиб мотоциклист без прав. Он не справился с управлением и врезался в гараж.

По теме 5

велосипедистгрузовиксмертельное ДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ8
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2