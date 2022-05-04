51-летний велосипедист погиб в аварии с грузовиком на Кирова: его сбили на тротуаре

Утром 4 мая в Октябрьском районе Новосибирска грузовик врезался в велосипедиста, который ехал по тротуару. Пострадавший скончался.

— В 08:35 на территории Октябрьского района водитель 1991 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Фотон-Ауман», двигался по улице Кирова со стороны улицы Выборная с правым поворотом на улицу Сестрорецкая. В пути следования, напротив дома на улице Кирова, 320 совершил наезд на велосипедиста, который осуществлял движение по тротуару, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.