Мотоциклист без прав погиб в Пашино — он врезался в гараж

Сегодня ночью, 30 апреля, в микрорайоне Пашино погиб 34-летний мотоциклист. Он врезался в здание гаража.



— В 00:15 минут водитель 1988 года рождения, ранее лишенный прав на управление транспортными средствами, управляя мотоциклом «Кавасаки», следовал по улице Магистральная, со стороны ул. Турухановская, в сторону улицы Чекалина. В пути следования, напротив дома на улице Магистральная, 1к1, не справился с управлением и совершил наезд на металлический гараж, — сообщила инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.