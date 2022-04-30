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Мотоциклист без прав погиб в Пашино — он врезался в гараж

На место вызвали спасателей, чтобы достать пострадавшего

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Мужчина не справился с управлением

Мужчина не справился с управлением

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Сегодня ночью, 30 апреля, в микрорайоне Пашино погиб 34-летний мотоциклист. Он врезался в здание гаража.

— В 00:15 минут водитель 1988 года рождения, ранее лишенный прав на управление транспортными средствами, управляя мотоциклом «Кавасаки», следовал по улице Магистральная, со стороны ул. Турухановская, в сторону улицы Чекалина. В пути следования, напротив дома на улице Магистральная, 1к1, не справился с управлением и совершил наезд на металлический гараж, — сообщила инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску Юлия Ракунова.

Врачи пытались помочь мотоциклисту после того, как его достали из-под гаража

Врачи пытались помочь мотоциклисту после того, как его достали из-под гаража

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Спасателей «МАСС» вызвали на место происшествия, чтобы извлечь пострадавшего из-под гаража. К их приезду мужчину удалось достать, врачи оказывали ему помощь.

— Спасатели провели разведку, сбор информации, провели противопожарные мероприятия. Время окончания работы — 01:21, — говорится в сообщении группы «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В середине апреля в ДТП с участием автомобиля «Ауди» пострадал мотоциклист. Его увезли в больницу.

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