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На Никитина в ДТП с участием «Ауди» пострадал мотоциклист — его увезли в больницу

На месте работает экипаж ГИБДД

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Авария произошла в 15 часов 30 минут

Авария произошла в 15 часов 30 минут

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Днем на улице Никитина в Октябрьском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Аudi. Водитель мотоцикла пострадал.

— В 15 часов 30 минут водитель 1981 года рождения на автомобиле Аudi следовала по улице Никитина со стороны улицы Воинская в сторону улицы Панфиловцев. У дома № 107а, корпус 2 по улице Никитина при повороте налево на АЗС совершила столкновение с мотоциклом Honda под управлением водителя 1984 года рождения. Он двигался по улице Никитина со стороны улицы Панфиловцев сторону улицы Воинская, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии водителя мотоцикла увезли в больницу — характер его травм уточняется. На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вчера днем в Новосибирской области на трассе «Чуйский тракт» легковушка превратилась в груду металла после ДТП с длинномером. В ней пострадали два человека.

ГИБДДавария с мотоциклистом
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