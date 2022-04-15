На Никитина в ДТП с участием «Ауди» пострадал мотоциклист — его увезли в больницу
На месте работает экипаж ГИБДД
Днем на улице Никитина в Октябрьском районе произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Аudi. Водитель мотоцикла пострадал.
— В 15 часов 30 минут водитель 1981 года рождения на автомобиле Аudi следовала по улице Никитина со стороны улицы Воинская в сторону улицы Панфиловцев. У дома
В результате аварии водителя мотоцикла увезли в больницу — характер его травм уточняется. На месте работает экипаж ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вчера днем в Новосибирской области на трассе «Чуйский тракт» легковушка превратилась в груду металла после ДТП с длинномером. В ней пострадали два человека.