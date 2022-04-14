Легковая машина превратилась в груду металла после ДТП с длинномером на новосибирской трассе
На месте работают сотрудники ГИБДД
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В Новосибирской области на трассе «Чуйский тракт» возле села Евсино легковая машина столкнулась с длинномером.
Легковой автомобиль сильно пострадал от удара. ДТП произошло 14 апреля около полудня, рассказал корреспонденту НГС очевидец.
На месте работают сотрудники ГИБДД. В МВД по Новосибирской области информацию уточняют. Есть ли пострадавшие в ДТП — неизвестно.
Вечером 10 апреля в центре Новосибирска на пересечении Крылова и Красного проспекта столкнулись две иномарки. От удара одну вынесло на тротуар.