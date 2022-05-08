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Тема дняЭвакуация в бизнес-центре
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Посетителей и сотрудников бизнес-центра эвакуировали в Ленинском районе

Из здания вышло 20 человек

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Машины МЧС у здания

Машины МЧС у здания

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Утром 8 мая в Ленинском районе эвакуировали бизнес-центр STALIN-HOUSE на Титова, 22а. К месту прибыли машины МЧС и реанимация.

Видео, на котором видно пожарные машины около здания, появилось на канале «Вячеслав про Новосибирск». На кадрах видно, как из окон здания идет дым.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, спасатели выехали на пожар в 08:40.

— Через 5 минут после прибытия было установлено, что на 4-м этаже происходит горение в электрощитовой, также горит офисное оборудование. Площадь пожара составила 20 метров квадратных. В 09:25 открытое горение ликвидировано. Со слов охраны, самостоятельно из здания эвакуировалось порядка 20 человек, — сообщили в МЧС.

В марте в гимназии № 17 на Котовского в Новосибирске прошла эвакуация. Родителей срочно просили забрать детей из школы.

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