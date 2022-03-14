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«Просят срочно забрать детей из школы»: в новосибирской гимназии № 17 прошла эвакуация

Причину эвакуации не называют

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В учебном заведении ситуацию прояснить не смогли

В учебном заведении ситуацию прояснить не смогли

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Утром 14 марта, около 10:00, из гимназии № 17 на Котовского в Новосибирске прошла эвакуация, об этом редакции сообщили родители школьников.


— Позвонили из школы, просят срочно забрать детей. В чем причина, пока не озвучили, — сообщили с утра читатели НГС.

— Эвакуировали детей из гимназии № 17. Родителям пока ничего неизвестно, — написали еще одно сообщение в редакцию.

В самом учебном заведении не смогли рассказать о произошедшем и посоветовали обратиться в другие инстанции. В МВД корреспондента направили в МЧС. В главном управлении МЧС по Новосибирской области рекомендовали уточнить информацию в Росгвардии.

В пресс-службе Росгвардии в свою очередь сообщили о том, что по данному вопросу информацию могут дать только в Антитеррористической комиссии Новосибирской области. НГС отправил запрос в правительство Новосибирской области для связи с АТК.

В начале марта сотрудников Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Новосибирск» попросили покинуть здание на ул. Римского-Корсакова, 9.

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эвакуации
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