«Просят срочно забрать детей из школы»: в новосибирской гимназии № 17 прошла эвакуация

Утром 14 марта, около 10:00, из гимназии
— Позвонили из школы, просят срочно забрать детей. В чем причина, пока не озвучили, — сообщили с утра читатели НГС.
— Эвакуировали детей из гимназии
В самом учебном заведении не смогли рассказать о произошедшем и посоветовали обратиться в другие инстанции. В МВД корреспондента направили в МЧС. В главном управлении МЧС по Новосибирской области рекомендовали уточнить информацию в Росгвардии.
В пресс-службе Росгвардии в свою очередь сообщили о том, что по данному вопросу информацию могут дать только в Антитеррористической комиссии Новосибирской области. НГС отправил запрос в правительство Новосибирской области для связи с АТК.
В начале марта сотрудников Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Новосибирск» попросили покинуть здание на ул. Римского-Корсакова, 9.