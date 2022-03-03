Телерадиостанцию ВГТРК в Новосибирске эвакуировали из-за сообщения о минировании

3 марта сотрудников Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Новосибирск» попросили покинуть здание на ул. Римского-Корсакова, 9 из-за анонимного звонка о минировании.
Информацию на условиях анонимности НГС сообщил один из журналистов ВГТРК. Также эвакуацию подтвердили в приемной телерадиостанции.
— Эвакуация сегодня была. Комментировать ее шеф-редактор ВГТРК отказался, однако могу заверить вас, что мы уже вернулись к штатному режиму работы, — сообщили в приемной.
1 марта волна эвакуаций прокатилась по Новосибирску: вузы и школы получили сообщения о минировании. НГС вел онлайн-трансляцию событий, связанных с очередным всплеском телефонного терроризма. Взрывных устройств по результатам проверок не обнаружили.