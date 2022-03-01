1 марта вторник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 93.56
eur 104.48
СрочноВолна эвакуаций в Новосибирске
Ведущие
Все новости
Все новости

Волна эвакуаций в Новосибирске: вузы и школы получили сообщения о минировании

В частности, студентов и учеников вывели из НГУ и гимназии «Горностай»

8 540
26Обсудить

Поделиться

Сегодня, 1 марта, в учебных заведения Новосибирска прошла серия эвакуаций. Людей вывели из нескольких школ и вузов.

Поделиться

Эвакуации подверглась и школа №89 на ул. Халтурина,30/1.

— Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Ученики и преподаватели отправлены по домам. Учебное учреждение уже проверили на наличие бомбы, ничего найдено не было, — сообщили НГС в школе №89.

Поделиться

Поделиться

Читатели НГС сообщают об эвакуации в Высшем колледже информатики при НГТУ.

Поделиться

Поделиться

Телефонное минирование затронуло и НГТУ.

— В 13–30 поступило сообщение о взрывном устройстве. Студентов и сотрудников отправили по домам. Сейчас проводится проверка наличия взрывного устройства, все стандартно, — сообщил НГС пресс-секретарь вуза Юрий Лобанов

Поделиться

Поделиться

Эвакуация прошла сегодня и в Новосибирском государственном педагогическом университете из-за сообщения о бомбе. Эту информацию НГС подтвердили два преподавателя вуза

Поделиться

Поделиться

НГС обратился в региональную Антитеррористическую комиссию, чтобы уточнить, в какие учебные учреждения сегодня поступили сообщения о взрывных устройствах.

— Мы с журналистами не общаемся, обращайтесь в пресс-службу правительства Новосибирской области, — сказали НГС в АТК.

В пресс-службе также отказались назвать список «заминированных» учебных заведений, попросили письменный запрос.

Поделиться

Поделиться

Лицей №12 на Серебренниковской тоже эвакуирован, сообщают читатели НГС. В самом учреждении этот факт подтвердили. Занятия прерваны.

Поделиться

Поделиться

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировал ситуацию по факту сообщения о минировании учебных заведений.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, — заявили в АТК.

Поделиться

Поделиться

В обед из учебных корпусов и общежитий Новосибирского государственного университета эвакуировали студентов и сотрудников вуза.

— В связи с поступившим сообщением о минировании объявляется эвакуация из всех учебных корпусов НГУ, общежитий, столовой, спорткомплекса. По предварительной оценке, доступ в помещения будет ограничен приблизительно на 4 часа, — сообщили в официальной группе НГУ в соцсети «ВКонтакте» в 14:30.

Поделиться

Поделиться

Утром стало известно об эвакуации из гимназии «Горностай» в Советском районе.

По словам ученицы, в школу поступило сообщение о минировании.

— Всех эвакуировали и отпустили домой до конца дня, — рассказала она.

В самой школе отказались комментировать ситуацию. Информацией об эвакуации также не располагают служба 112 и МЧС по региону.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter