Волна эвакуаций в Новосибирске: вузы и школы получили сообщения о минировании

Эвакуации подверглась и школа №89 на ул. Халтурина,30/1.
— Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Ученики и преподаватели отправлены по домам. Учебное учреждение уже проверили на наличие бомбы, ничего найдено не было, — сообщили НГС в школе №89.
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Читатели НГС сообщают об эвакуации в Высшем колледже информатики при НГТУ.
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Телефонное минирование затронуло и НГТУ.
— В 13–30 поступило сообщение о взрывном устройстве. Студентов и сотрудников отправили по домам. Сейчас проводится проверка наличия взрывного устройства, все стандартно, — сообщил НГС пресс-секретарь вуза Юрий Лобанов
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Эвакуация прошла сегодня и в Новосибирском государственном педагогическом университете из-за сообщения о бомбе. Эту информацию НГС подтвердили два преподавателя вуза
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НГС обратился в региональную Антитеррористическую комиссию, чтобы уточнить, в какие учебные учреждения сегодня поступили сообщения о взрывных устройствах.
— Мы с журналистами не общаемся, обращайтесь в пресс-службу правительства Новосибирской области, — сказали НГС в АТК.
В пресс-службе также отказались назвать список «заминированных» учебных заведений, попросили письменный запрос.
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Лицей №12 на Серебренниковской тоже эвакуирован, сообщают читатели НГС. В самом учреждении этот факт подтвердили. Занятия прерваны.
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Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировал ситуацию по факту сообщения о минировании учебных заведений.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, — заявили в АТК.
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В обед из учебных корпусов и общежитий Новосибирского государственного университета эвакуировали студентов и сотрудников вуза.
— В связи с поступившим сообщением о минировании объявляется эвакуация из всех учебных корпусов НГУ, общежитий, столовой, спорткомплекса. По предварительной оценке, доступ в помещения будет ограничен приблизительно на 4 часа, — сообщили в официальной группе НГУ в соцсети «ВКонтакте» в 14:30.
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Утром стало известно об эвакуации из гимназии «Горностай» в Советском районе.
По словам ученицы, в школу поступило сообщение о минировании.
— Всех эвакуировали и отпустили домой до конца дня, — рассказала она.
В самой школе отказались комментировать ситуацию. Информацией об эвакуации также не располагают служба 112 и МЧС по региону.
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