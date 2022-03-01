Волна эвакуаций в Новосибирске: вузы и школы получили сообщения о минировании

Эвакуации подверглась и школа №89 на ул. Халтурина,30/1.

— Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Ученики и преподаватели отправлены по домам. Учебное учреждение уже проверили на наличие бомбы, ничего найдено не было, — сообщили НГС в школе №89.