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Женщине затянуло руку в тестораскаточную машину в храме — ей потребовалась помощь спасателей и медиков

Инцидент произошел в церкви на Шатурской

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Помощь спасателей потребовалась в храме

Помощь спасателей потребовалась в храме

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Женщине затянуло руку в тестораскаточную машину в Новосибирске. Инцидент произошел вчера в половине шестого вечера в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Советском районе Новосибирска.

Чтобы помочь работнице трапезной, вызвали скорую, однако медики не смогли достать зажатую в станке руку сами и вызвали муниципальных спасателей.

— Оперативно прибыв на место, спасатели оценили ситуацию и с помощью слесарного инструмента частично разобрали станок и извлекли кисть женщины из валов. Женщине 1964 г. р. была оказана медицинская помощь бригадой врачей скорой помощи, после чего она была госпитализирована в медицинское учреждение города, — рассказали в МАСС Новосибирска.

На то, чтобы добраться до места происшествия и освободить руку пострадавшей, у спасателей ушло 45 минут.

НГС выясняет, в каком состоянии находится пострадавшая сегодня. Также прокомментировать ситуацию мы попросили в Новосибирской епархии (пресс-секретарь попросила уточнить подробности) и в храме Рождества Пресвятой Богородицы, где журналисту сказали, что батюшка на требах и перезвонит, когда освободится.

Ранее мы писали о мужчине, который пытался спасти собаку и сам провалился под лед. Ему тоже потребовалась помощь спасателей.

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