Женщине затянуло руку в тестораскаточную машину в храме — ей потребовалась помощь спасателей и медиков

Женщине затянуло руку в тестораскаточную машину в Новосибирске. Инцидент произошел вчера в половине шестого вечера в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Советском районе Новосибирска.



Чтобы помочь работнице трапезной, вызвали скорую, однако медики не смогли достать зажатую в станке руку сами и вызвали муниципальных спасателей.