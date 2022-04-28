Женщине затянуло руку в тестораскаточную машину в храме — ей потребовалась помощь спасателей и медиков
Инцидент произошел в церкви на Шатурской
Женщине затянуло руку в тестораскаточную машину в Новосибирске. Инцидент произошел вчера в половине шестого вечера в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Советском районе Новосибирска.
Чтобы помочь работнице трапезной, вызвали скорую, однако медики не смогли достать зажатую в станке руку сами и вызвали муниципальных спасателей.
— Оперативно прибыв на место, спасатели оценили ситуацию и с помощью слесарного инструмента частично разобрали станок и извлекли кисть женщины из валов. Женщине 1964
На то, чтобы добраться до места происшествия и освободить руку пострадавшей, у спасателей ушло 45 минут.
НГС выясняет, в каком состоянии находится пострадавшая сегодня. Также прокомментировать ситуацию мы попросили в Новосибирской епархии (пресс-секретарь попросила уточнить подробности) и в храме Рождества Пресвятой Богородицы, где журналисту сказали, что батюшка на требах и перезвонит, когда освободится.
Ранее мы писали о мужчине, который пытался спасти собаку и сам провалился под лед. Ему тоже потребовалась помощь спасателей.