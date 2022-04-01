Пытался спасти собаку: мужчина провалился под лед в Новосибирске

Сегодня днем, 1 апреля, в Новосибирске в затоне Яринский мужчина провалился под лед, когда спасал собаку. Его достали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.
— В 13:02 на телефон оперативного дежурного поступил звонок от очевидца, который сообщил, что в затоне Яринский под лед провалилась собака, ее бросились спасать два рыбака. На место происшествия оперативно вышел аэробот службы МАСС со спасателями. В этот же момент оперативным дежурным очевидцу были даны рекомендации задержать рыбаков, чтобы они не рисковали собственными жизнями, — рассказали в сообществе спасателей МАСС во «ВКонтакте».
Очевидец смог остановить одного мужчину, а второй добежал до собаки и провалился в воду.
Он держался за кромку льда, когда на место прибыли спасатели. Пострадавшему и собаке помогли выбраться, их доставили на берег. 51-летний мужчина сказал, что живет рядом, а затем пошел домой, чтобы переодеться и согреться. Спасатели обтерли и согрели собаку, после чего отпустили.
В конце марта новосибирец застрял ногой во льду на Обском водохранилище во время прогулки. Спасатели помогли ему выбраться.