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Пытался спасти собаку: мужчина провалился под лед в Новосибирске

Ему помогли спасатели МАСС

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Мужчина отправился отогреваться домой после того, как его вытащили из воды

Мужчина отправился отогреваться домой после того, как его вытащили из воды

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Сегодня днем, 1 апреля, в Новосибирске в затоне Яринский мужчина провалился под лед, когда спасал собаку. Его достали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.

— В 13:02 на телефон оперативного дежурного поступил звонок от очевидца, который сообщил, что в затоне Яринский под лед провалилась собака, ее бросились спасать два рыбака. На место происшествия оперативно вышел аэробот службы МАСС со спасателями. В этот же момент оперативным дежурным очевидцу были даны рекомендации задержать рыбаков, чтобы они не рисковали собственными жизнями, — рассказали в сообществе спасателей МАСС во «ВКонтакте».

Собаку отогрели

Собаку отогрели

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Очевидец смог остановить одного мужчину, а второй добежал до собаки и провалился в воду.

Он держался за кромку льда, когда на место прибыли спасатели. Пострадавшему и собаке помогли выбраться, их доставили на берег. 51-летний мужчина сказал, что живет рядом, а затем пошел домой, чтобы переодеться и согреться. Спасатели обтерли и согрели собаку, после чего отпустили.

В конце марта новосибирец застрял ногой во льду на Обском водохранилище во время прогулки. Спасатели помогли ему выбраться.

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