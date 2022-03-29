Сибиряк застрял во льду ногой на Обском водохранилище — его вытаскивали спасатели МЧС

В Новосибирской области 28 марта мужчина застрял ногой в трещине льда. Пострадавший отошел от базы отдыха, в которой проводил время, и решил прогуляться по водоему новосибирского водохранилища.
— Отойдя примерно на 200 метров от берега, его нога провалилась в трещину, из-за чего он оказался обездвиженным. Самостоятельно освободиться мужчина не смог и позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу города Бердска. Спасатели в кратчайшие сроки прибыли на место вызова, извлекли пострадавшего из трещины и доставили на берег, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Мужчина от медицинской помощи отказался. В пресс-службе МЧС уточнили, что с начала 2022 года это уже третий случай оказания помощи гражданам на водоемах.
— Государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России призывают жителей Новосибирской области к безопасному поведению на акватории региона. В данный момент лед под действием плюсовых температур теряет свою прочность и становится опасным для выхода и выезда. Если вы стали свидетелем происшествия, необходимо сообщить об этом на единый номер вызова экстренных служб 112, — напомнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
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