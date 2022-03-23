«Одежда намокла, сам он окоченел»: четверо строителей вытащили тонущего рыбака у Димитровского моста

23 марта возле пожарного причала у Димитровского моста едва не утонул пожилой рыбак. Жизнь ему спасли монтажники строящегося рядом дома ЖК «Венеция». Один из них, Антон Холопов, рассказал НГС о том, как всё было.
— Сегодня утром мы с товарищами прибыли на свое рабочее место, приступили к монтажу. Вдруг услышали отдаленные крики. Подошли к балкону со стороны Оби, прислушались: кажется, на помощь зовут. Вглядывались, но не могли понять, где беда. Увидели какой-то силуэт у опоры Димитровского моста. Сразу же позвонили в 112, сообщили о тонущем. Вглядываемся, понимаем: всё-таки он не у опоры моста, а рядом с баржей бултыхается, — говорит Холопов.
Четверо строителей спустились вниз с лестницей и досками. Перебрались через забор к набережной по пути. Вытащить тонущего рыбака оказалось непростой задачей — его одежда намокла, а сам пострадавший сильно замерз.
— Он находился в метрах тридцати от береговой линии. Мы положили на лед лестницу и доски, когда подошли поближе. Подползли, начали тянуть. Сначала втроем, но не получалось даже с места сдвинуть рыбака — одежда намокла его, сам он окоченел от переохлаждения. Вчетвером все-таки управились, вытянули. Отнесли его к спасателям на их базу у причала и вернулись к работе, — добавил Холопов.
Строители видели поблизости от места происшествия и других рыбаков.
— Прибывшие на пожарный причал спасатели МАСС оказали рыбаку первую помощь. Его завели в теплое помещение, сняли мокрую одежду, укутали в одеяла и напоили чаем. Мужчина сильно замерз и получил переохлаждение, — заявили в пресс-службе МАСС.
Служба МАСС напоминает, что нахождение на льду в данный момент времени очень опасно. Структура льда вследствие теплой температуры воздуха и постоянного подмывания течением реки Оби нарушена.
4 марта в СК РФ по Новосибирской области торжественно вручили медали и грамоты подросткам, которые минувшим Рождеством спасли жизнь младенцу, брошенному на обочине дороги под Новосибирском.