«Одежда намокла, сам он окоченел»: четверо строителей вытащили тонущего рыбака у Димитровского моста

23 марта возле пожарного причала у Димитровского моста едва не утонул пожилой рыбак. Жизнь ему спасли монтажники строящегося рядом дома ЖК «Венеция». Один из них, Антон Холопов, рассказал НГС о том, как всё было.



— Сегодня утром мы с товарищами прибыли на свое рабочее место, приступили к монтажу. Вдруг услышали отдаленные крики. Подошли к балкону со стороны Оби, прислушались: кажется, на помощь зовут. Вглядывались, но не могли понять, где беда. Увидели какой-то силуэт у опоры Димитровского моста. Сразу же позвонили в 112, сообщили о тонущем. Вглядываемся, понимаем: всё-таки он не у опоры моста, а рядом с баржей бултыхается, — говорит Холопов.

