Очевидцы бросились на помощь рыбаку, который провалился под лед возле Димитровского моста

В Новосибирске возле Димитровского моста, в районе пожарного причала, 23 марта 2022 года утром под лед провалился рыбак. Его крики услышали очевидцы.

— Мужчина 1957 года рождения рыбачил на реке Обь, в поисках рыбы он переходил с места на место. Проходя между двумя катерами рядом с пожарным причалом, он провалился в проталину и начал тонуть. Его крики о помощи услышали очевидцы. Они вызвали спасателей, а сами бросились на помощь рыбаку, — рассказали в пресс-службе МАСС.



В МАСС уточнили, что очевидцы пошли по льду пешком. Аэробот службы МАСС выдвинулся на поиски мужчины в 08:50. Очевидцы изначально указали неверно место происшествия из-за спешки. Они смогли его уточнить только после того, как вытащили рыбака из воды.