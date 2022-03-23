Очевидцы бросились на помощь рыбаку, который провалился под лед возле Димитровского моста

В Новосибирске возле Димитровского моста, в районе пожарного причала, 23 марта 2022 года утром под лед провалился рыбак. Его крики услышали очевидцы.
— Мужчина 1957 года рождения рыбачил на реке Обь, в поисках рыбы он переходил с места на место. Проходя между двумя катерами рядом с пожарным причалом, он провалился в проталину и начал тонуть. Его крики о помощи услышали очевидцы. Они вызвали спасателей, а сами бросились на помощь рыбаку, — рассказали в пресс-службе МАСС.
В МАСС уточнили, что очевидцы пошли по льду пешком. Аэробот службы МАСС выдвинулся на поиски мужчины в 08:50. Очевидцы изначально указали неверно место происшествия из-за спешки. Они смогли его уточнить только после того, как вытащили рыбака из воды.
— Прибывшие на пожарный причал спасатели МАСС оказали рыбаку первую помощь. Его завели в теплое помещение, сняли мокрую одежду, укутали в одеяла и напоили чаем. Мужчина сильно замерз и получил переохлаждение, — описали в пресс-службе МАСС.
Рыбака на мягких носилках доставили до автомобиля скорой помощи, где его осмотрели квалифицированные врачи.
— Служба МАСС напоминает, что нахождение на льду в данный момент времени очень опасно. Структура льда вследствие теплой температуры воздуха и постоянного подмывания течением реки нарушена, — сообщили в МАСС.
В Новосибирске утром 8 марта спасатели МАСС помогли мужчине, который по пояс провалился в яму с глиной. Он провел там несколько часов и был госпитализирован с переохлаждением.