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Спасатели вытащили мужчину из ямы с глиной — он пробыл в ней несколько часов

Новосибирца госпитализировали с переохлаждением

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Мужчина был по пояс в яме с глиной

Мужчина был по пояс в яме с глиной

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В Новосибирске утром 8 марта спасатели МАСС помогли мужчине, который по пояс провалился в яму с глиной. Он провел там несколько часов и был госпитализирован с переохлаждением.

Как сообщили в пресс-службе МАСС, в 07:57 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что на улице Котовского, 14, рядом с забором, огораживающим территорию здания, мужчина еще ночью провалился в яму с грязью и не может самостоятельно выбраться. Спасатели выехали на место в 08:12.

— Мужчина по пояс находился в замерзшей земле и не мог пошевелить ногами. Спасатели укрыли мужчину одеялом, после чего с помощью лопаты отдолбили и убрали с ног замерзшую землю. Работа заняла около 20 минут. На носилках мужчина был доставлен до автомобиля скорой помощи и передан врачам, у него сильное переохлаждение, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Яму оградили сигнальной лентой. Как уточнили в МАСС, работы были закончены в 08:42.

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