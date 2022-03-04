Новосибирские следователи наградили подростков, нашедших на обочине коробку с младенцем

Сегодня в СК РФ по Новосибирской области торжественно вручили медали и грамоты подросткам, которые минувшим рождеством спасли жизнь младенцу, брошенному на обочине дороги под Новосибирском.
— Ребята поступили правильно, действовали в соответствии с теми убеждениями, которые заложили в них родители. Счет шел на минуты, и именно скорость принятия решений в конечном итоге спасла жизнь ребенку. Я думаю, что каждый гражданин РФ поступил бы так же на их месте. Я думаю, что когда девочка вырастет, она тоже будет достойным гражданином Российской Федерации. Поиски матери и следственные мероприятия по ее установлению продолжаются. Напомню, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего, — заявил
Напомним, 7 января в деревне Сосновка под Новосибирском пятеро подростков случайно заметили стоящую на обочине трассы коробку из-под яиц — в ней оказалась новорожденная девочка. Мальчики позвонили родителям, которые тут же примчались и увезли ребенка в больницу. Врачи определили, что девочка родилась пару дней назад, а роды, вероятно, были домашними.
СЮЖЕТ
29 января на канале «Россия» вышел очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», в котором приняли участие герои этой истории: семья Литвиновых, которая решила усыновить девочку, и сами подростки. Наградить последних распорядился лично глава СКР Александр Бастрыкин.