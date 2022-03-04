Новосибирские следователи наградили подростков, нашедших на обочине коробку с младенцем

Сегодня в СК РФ по Новосибирской области торжественно вручили медали и грамоты подросткам, которые минувшим рождеством спасли жизнь младенцу, брошенному на обочине дороги под Новосибирском.

— Ребята поступили правильно, действовали в соответствии с теми убеждениями, которые заложили в них родители. Счет шел на минуты, и именно скорость принятия решений в конечном итоге спасла жизнь ребенку. Я думаю, что каждый гражданин РФ поступил бы так же на их месте. Я думаю, что когда девочка вырастет, она тоже будет достойным гражданином Российской Федерации. Поиски матери и следственные мероприятия по ее установлению продолжаются. Напомню, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего, — заявил и. о. ру ководителя СУ СК РФ по НСО Антон Бадулин при вручении медалей.