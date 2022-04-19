Сотрудников «Горводоканала» эвакуировали из-за сообщения с угрозами
Здание проверила полиция
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В Новосибирске 19 апреля эвакуировали сотрудников «Горводоканала» из здания на улице Революции.
Как рассказал начальник диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков, в Горводоканал поступил звонок с угрозой.
— Мы вышли на улицу, полиция прошлась и мы зашли обратно. Около часа это заняло, — уточнил Зубков.
В «Горводоканале» сотрудники уже вернулись к работе. В пресс-службе МВД эвакуацию не прокомментировали.
В Новосибирске утром 9 апреля эвакуировали ТРЦ «Аура». Читатель НГС уточнил, что их вывели из здания без объяснения причины в 11 утра. В пресс-службе ТРЦ «Аура» рассказали, что в правоохранительные органы поступила информация о минировании.