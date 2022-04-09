В ТЦ «Аура» эвакуировали посетителей из-за ложного сообщения о минировании

В Новосибирске утром 9 апреля эвакуировали ТРЦ «Аура». Читатель НГС уточнил, что их вывели из здания без объяснения причины в 11 утра. В пресс-службе ТРЦ «Аура» рассказали, что в правоохранительные органы поступила информация о минировании.
9 апреля в 11:10 в ТРЦ «Аура» была объявлена эвакуация в связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о заложенном в здании взрывном устройстве, уточнили в пресс-службе. В 11:37 прибыла оперативно-следственная группа с кинологами. Проверка подтвердила, что сообщение о минировании было ложным. ТРЦ начал работу в штатном режиме в 12:48.
— ТРЦ «Аура» делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность для своих гостей. Торговый центр оборудован самыми современными системами безопасности. Квалифицированные сотрудники регулярно проводят проверки всей территории и систем, а также организуют учения для отработки навыков в случае ЧП, — объяснили в пресс-службе «Ауры».
Вчера, 8 апреля, в Новосибирский государственный педагогический университет пришло на почту анонимное сообщение о минировании здания.